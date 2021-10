PSG: la mère de Mbappé confirme des discussions pour une prolongation

Dans un entretien avec les lecteurs du Parisien, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, a confirmé des discussions en cours pour une prolongation de l'attaquant au PSG.

Kylian Mbappé l'a reconnu cette semaine dans un entretien événement sur RMC Sport: oui, il voulait quitter le PSG cet été, pour rejoindre a priori le Real Madrid. Ce qui ne veut pas forcément dire que l'attaquant parisien s'en ira libre du club en fin de saison...

Dans un entretien avec les lecteurs du Parisien, la mère du champion du monde, Fayza Lamari, a ainsi confirmé l'existence d'échanges avec la direction du Paris Saint-Germain pour une prolongation, elle qui a été interrogée sur une extension d'un an du bail de son fils. Prolongation qui permettrait à Mbappé de poursuivre ses aventures quelques mois de plus dans la capitale, ou de partir en "rapportant" de l'argent au PSG.

"Kylian a besoin d'être épanoui"

"On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien, glisse Fayza Lamari, qui gère en partie la carrière de Kylian Mbappé. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue? Une chose est sûre: il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions."

Entre les lignes, la mère de l'attaquant fait aussi comprendre que ce dernier ne doit pas être retenu contre sa volonté. "Kylian a besoin d’être épanoui, poursuit-elle. S’il est malheureux, il est capable de vous dire: 'J’arrête ma carrière'. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain."

Une sortie qui rejoint celle de Mbappé ce mardi dans Rothen s'enflamme. "J’ai appris quelque chose: la vérité d’hier, ce n’est pas celle d’aujourd’hui, ce ne sera pas celle de demain, a répondu l'intéressé à une question sur sa prolongation. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi? La vérité, c’est que j’ai voulu partir cet été. (...) Mais je ne veux pas baratiner les gens avec ça. C’est fatigant pour tout le monde. Je pense qu’on peut créer quelque chose d’extraordinaire cette année. Venir perturber tout le monde avec des discours, des interviews d’après-match où on ne te parle même pas du match, juste: 'Alors, ça avance?'… Non, non."