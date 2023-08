PSG: la pique à peine voilée d'Al-Khelaïfi pour Mbappé lors de l'officialisation de Gonçalo Ramos

Nasser Al-Khelaïfi s'est félicité lundi de la signature de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain. Le président du club francilien en a aussi profité pour faire passer un message implicite mais assez clair à Kylian Mbappé, dont l'avenir demeure incertain lors du mercato.

Le torchon brûle toujours entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, alors que l'avenir de l'attaquant français au PSG reste flou. En marge de l'officialisation de Gonçalo Ramos, le président du club francilien a glissé une petite pique à peine déguisée à destination de la star tricolore. Fier d'avoir bouclé le recrutement d'un nouveau buteur, le dirigeant qatarien a rappelé les ambitions parisiennes lors du mercato estival.

"Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre famille du PSG Gonçalo Ramos en tant que nouvel attaquant, si enthousiasmant, s'est félicité Nasser Al-Khelaifi dans un communiqué transmis à la presse par le Paris Saint-Germain. Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l'équipe."

"L'avenir de notre grande institution"

Sans jamais citer Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi semble bel et bien viser le buteur de 24 ans quand il loue les mérites et l'implication collective de Gonçalo Ramos. En comparaison avec le Français qui refuse de prolonger ou d'être vendu cet été, le Portugais est prêt à se dépouiller pour le PSG selon le patron du club francilien.

"Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution", a également rappelé le président qatarien au moment d'accueillir l'ancien joueur du Benfica Lisbonne à Paris.

Mbappé toujours puni par le PSG

Libre en juin 2024, Kylian Mbappé n'a pas souhaité activé la troisième année optionnelle de son contrat avec le PSG. Le champion du monde 2018 n'a pas non plus voulu signer une prolongation ou accepter l'offre XXL d'Arabie saoudite lors du mercato. L'attaquant de 24 ans entend aller au bout de son contrat et jouer la saison 2023-2024 avec le Paris Saint-Germain. Mais cette envie ne passe pas auprès de sa direction qui l'a puni.

Après avoir privé Kylian Mbappé de la tournée en Asie avec l'effectif de Luis Enrique, le PSG a continué de le laisser en marge du groupe professionnel. A la place, le Français s'entraîne avec les lofteurs du club francilien (Julian Draxler, Abdou Diallo ou encore Leandro Paredes) à Poissy. Malgré l'imminence de la reprise de la Ligue 1 et la réception de Lorient, samedi au Parc des Princes lors de la première journée de championnat, le temps de la réconciliation n'est toujours pas venu entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé.