PSG: la réponse version langue de bois de Galtier sur l'état du mercato de Paris

Présent en conférence de presse après la victoire du Paris Saint-Germain face au Gamba Osaka (6-2) lundi, Christophe Galtier a répondu aux questions des journalistes, notamment sur le mercato du PSG et les potentielles arrivées de Nordi Mukiele et Renato Sanches. L'entraîneur parisien a préféré botter en touche.

"Le club travaille, on est informés de tout ce qui se passe et on verra bien ce qui va se dérouler cette semaine." Une réponse limpide, sans lâcher le moindre indice sur la direction que prend actuellement le mercato du Paris Saint-Germain. Une langue de bois parfaitement maîtrisée par Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du club de la capitale en match amical contre Gamba Osaka (6-2) lundi.

Alors que Nordi Mukiele s'apprête à signer un contrat de cinq ans avec le PSG, Galtier a évoqué ce dossier et plus globalement le recrutement de sa nouvelle équipe, depuis Suita, une ville située proche d'Osaka où s'est déroulée la rencontre. "La direction sportive et la présidence travaillent pour améliorer et rendre plus fort cet effectif", a d'abord lancé Christophe Galtier.

"Peut-être qu'en atterrissant, on aura des joueurs en plus"

Avant de se montrer plus taquin: "Quant à savoir si ces joueurs vont arriver, à savoir si c'est Mukiele, Renato Sanches ou d'autres joueurs... On va bien récupérer, on va prendre l'avion, faire douze heures de voyage, on va bien dormir. Et peut-être qu'en atterrissant, on aura deux, voire trois, quatre ou cinq joueurs de plus."

Il y a deux jours, après la victoire face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Galtier s'était montré plus disert pour évoquer l'avenir de certains de ses joueurs, comme Arnaud Kalimuendo ou encore Neymar. Il n'avait pas confirmé la tendance concernant Mukiele mais évoqué une arrivée "dans quelques jours". Nul doute que le nouvel entraîneur du PSG espère être servi lors du retour à Paris, avant de se pencher sur le Trophée des champions contre Nantes dimanche prochain à Tel-Aviv.