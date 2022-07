PSG: Verratti a joué, Mbappé a marqué... Paris déroule face aux Urawa Red Diamonds en amical

Avec des buts de Pablo Sarabia, Kylian Mbappé et Arnaud Kalimuendo, le PSG n'a fait qu'une bouchée ce samedi des Urawa Red Diamonds (3-0), en amical au Japon. Pour son retour, Marco Verratti a livré une bonne copie en première période.

Le sans-faute se poursuit pour Christophe Galtier. Après des victoires contre Quevilly Rouen (2-0) et le Kawasaki Frontale (2-1), l’ancien coach de Nice a confirmé ses débuts réussis sur le banc du PSG avec un succès ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (3-0), à Saitama, devant 65.000 spectateurs.

Au nord de Tokyo, dans des conditions très particulières (29°C au coup d’envoi, un taux de 65% d’humidité), les Parisiens ont confirmé leur montée en puissance en disposant sans trembler de l’actuel huitième du championnat japonais. Leur prochain rendez-vous est fixé dès lundi contre le Gamba Osaka pour un dernier match amical. Ils reviendront ensuite en France, avant de prendre la direction de Tel-Aviv pour y défier le FC Nantes le 31 juillet dans le cadre du Trophée des champions.

>> Revivez la victoire du PSG

Verratti en forme pour son retour

A une semaine de ce premier rendez-vous important de la saison, Galtier a pu travailler son schéma en 3-4-1-2, tout en faisant souffler plusieurs cadres. Au coup d’envoi, la ligne défensive était ainsi composée de Juan Bernat, Abdou Diallo, Danilo Pereira, Thilo Kehrer, Eric Junior Dina Ebimbe, avec Keylor Navas dans les buts. Ce dernier s’est tout de suite mis en évidence avec une belle claquette sur une tentative lointaine (6e).

Timides et même bousculés sur certaines séquences en début de match, les champions de France ont vite repris le contrôle du ballon, avec un Marco Verratti à la baguette et toujours aussi précieux devant la défense. Pour son retour dans le onze de départ, l’Italien a fait apprécier sa technique et sa science du jeu, bien épaulé par le jeune Warren Zaïre-Emery, épatant de sérénité du haut de ses 16 ans.

Avant de céder sa place à la pause, Verratti a été le meilleur joueur sur le terrain avec Kylian Mbappé. Même si c’est Pablo Sarabia qui a ouvert le score. L’Espagnol, revenu d’un prêt convaincant au Sporting, a fait trembler les filets d’une mine du droit sur un bon service de Mauro Icardi (16e). Mbappé s’est chargé de doubler la mise. Servi aux abords de la surface après une déviation en aile de pigeon pour Bernat, le champion du monde s’est faufilé dans la défense japonaise avant de conclure en force (35e). Paris a continué de dérouler en seconde période avec un troisième but inscrit par Arnaud Kalimuendo de près sur un service royal de Nuno Mendes (76e). L'ancien Lensois, déjà buteur il y a trois jours, est en grande forme, lui qui pourrait rester cette saison.

Le public a aussi apprécié les éclairs de Neymar et Lionel Messi, lancés à l'heure de jeu en même temps que Vitinha, Marquinhos ou encore Sergio Ramos. Avec un peu plus de précision et de justesse côté parisien, l'addition aurait pu être plus salée pour les coéquipiers de l'ex-Marseillais Hiroki Sakai. Messi a notamment loupé le cadre après un gros travail de Neymar (88e). Mais ce PSG reste logiquement en rodage, et Galtier devrait déjà se satisfaire de la copie rendue par ses joueurs dans une chaleur étouffante.

La compo du PSG en première période : Navas - Kehrer, Danilo, Diallo - Dina Ebimbé, Zaïre-Emery, Verratti, Bernat - Sarabia - Mbappé, Icardi

La compo du PSG en seconde période : Navas (Rico, 58e) - Kehrer (Ramos, 71e), Danilo Pereira (Marquinhos, 71e), Diallo (Kimpembe, 71e) - Dina Ebimbé (Hakimi, 71e), Zaïre-Emery (Vitinha, 71e), Gueye, Bernat (Nuno Mendes, 71e) - Mbappé (Neymar, 58e) - Kalimuendo, Icardi (Messi, 58e)