Mercato: Neymar "veut rester" au PSG, Galtier ne "sait pas" si ce sera le cas

Passé devant la presse après le succès des Parisiens face aux Urawa Red Diamonds (3-0) ce samedi, Neymar a affirmé sa volonté de vouloir rester à Paris. Plus tôt, Christophe Galtier confiait "ne pas savoir" ce qui allait advenir concernant le Brésilien, tout en soulignant ses qualités et sa bonne pré-saison.

Cette fois, le message est clair : Neymar "veut rester au PSG". Le Brésilien l'a confié cce samedi en zone mixte après la large victoire parisienne face aux Urawa Red Diamonds (3-0) lors du deuxième match de leur tournée japonaise. "Je veux toujours rester au club. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi."

Une déclaration qui confirme la volonté du joueur de 30 ans de poursuivre son aventure dans la capitale, lui dont le contrat a été automatiquement prolongé il y a peu jusqu'en juin 2027. Il y a quelques semaines, l'entourage du joueur soufflait qu’il était "déterminé" à réaliser une grande saison sous le maillot rouge et bleu.

Neymar veut rester, mais les dirigeants parisiens entretiennent le flou

Pour autant, les rumeurs de départ existent bel et bien et il se dit que l'état-major parisien tenterait de trouver un point de chute à sa star au salaire XXL (plus de 30 millions d'euros net par saison). Il y a quelques jours, selon une information du Parisien confirmée par RMC Sport les champions de France ont approché Manchester City ces dernières semaines afin de lui proposer le buteur de la Seleçao sous la forme d'un échange de joueurs. Une proposition rejetée par les champions d'Angleterre. Pep Guardiola en personne avait éteint la rumeur.

Peu avant la prise de parole de Neymar, Christophe Galtier avait évoqué son cas devant la presse. "Il travaille bien, il me semble heureux aussi, il est très en jambes", a débuté Galtier avant de poursuivre sur le futur de son joueur. "Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner."