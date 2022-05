PSG: le Real assure que Mbappé avait dit oui début mai

Le Real Madrid persiste et signe. Mécontent de la décision de Kylian Mbappé de prolonger au Paris Saint-Germain, le club espagnol martèle que l'attaquant parisien avait donné son accord pour une signature.

Paroles contre paroles. Si l’entourage de l’attaquant parisien Kylian Mbappé maintient qu’il n’a jamais donné son accord pour une signature au Real Madrid, assurant qu’il s’était seulement entendu sur les contours d’un hypothétique contrat, avant d’opter finalement pour la proposition du PSG, le club espagnol n’en démord pas.

Selon les informations de Fred Hermel, notre spécialiste du football espagnol, le clan Mbappé aurait dit oui aux merengues avant de se rétracter. Kylian Mbappé aurait donné son assentiment au directeur général du Real José Angel Sanchez entre le 9 et le 10 mai. La déception est grande du côté du Real Madrid, qui se sent trahi par la volte-face de l’attaquant parisien.

Un énorme malentendu?

L’accord passé entre Mbappé et le Real Madrid stipulait que Mbappé ne devait pas communiquer sur son avenir avant la finale de la Ligue des champions, prévue samedi prochain, le 28 mai. C’est avec un grand étonnement que les dirigeants madrilènes ont découvert les déclarations du prodige de Bondy, assurant aux Trophées UNFP que l’annonce de sa décision finale interviendrait bien avant le rassemblement des Bleus, donc bien avant la finale de la Ligue des champions. Nous y sommes.

Ce n’était pas prévu dans le protocole décidé entre le Real Madrid et le clan Mbappé. Ce revirement a inquiété les dirigeants madrilènes, qui demeuraient confiants malgré tout. Tout a changé ces trois derniers jours. Les messages n’étaient plus de la même teneur, et l’optimisme plus de rigueur. On comprend désormais pourquoi.