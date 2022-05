Mercato: Mbappé a appelé le président du Real pour lui annoncer son choix de rester au PSG

Une fois sa décision prise de rester au PSG, Kylian Mbappe a souhaité contacter lui-même Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour lui expliquer son choix de rester au Paris Saint-Germain.



Les journalistes espagnols ne seront pas forcément de cet avis, à en juger par leurs premières réactions, suite à la prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG, mais l’attaquant parisien a fait les choses dans l’ordre, s’efforçant de rester élégant jusqu’au bout. Imperturbable ces dernières semaines alors que la pression s’intensifiait autour de son avenir, le champion du monde n’a rien laissé transparaître. Mbappé s’est muré dans le silence.

Une fois sa décision prise en revanche, l’attaquant parisien a pris son téléphone. Par respect pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a lui-même appelé le président du club Florentino Pérez afin de lui annoncer sa décision de rester au Paris Saint-Germain. Dans le vestiaire du Real Madrid, le président madrilène avait déjà affirmé à certains joueurs qu’il n’y croyait plus.

Continuer à écrire l'histoire du club

Le Real Madrid semblait pourtant tenir la corde à l’entame d’une semaine décisive. Puis à mesure que les jours s’écoulaient, nous rapprochant de l’échéance que l’attaquant avait lui-même fixée, la donne a progressivement changé. Et l’Espagne a commencé à trembler. La journée de vendredi a amorcé un premier tournant dans ce dossier qui aura tenu en haleine la planète football depuis plusieurs mois.

Et il n’aura pas fallu attendre beaucoup plus longtemps pour en savoir plus sur les intentions du Bondynois, dont l’ambition est d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des champions, une compétition que le club n’a jamais gagnée et dont rêvent les Qataris depuis l’arrivée de QSI. En attendant d’y parvenir peut-être un jour, les dirigeants parisiens sont désormais assurés de conserver leur joyau, convoité par la terre entière, alors que se profile la prochaine Coupe du monde de football organisé au … Qatar. Un coup de maître.