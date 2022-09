PSG: le rire gêné de Galtier sur les supposées tensions entre Campos et Henrique

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a explosé de rire à l’évocation des relations qui seraient tendues entre Luis Campos et Antero Henrique. Il a ensuite répondu sans dévoiler le fond de sa pensée.

Le mercato du PSG n’est jamais un long fleuve tranquille. Selon L’Equipe et Le Parisien, le marché des transferts a fait naître des tensions entre Luis Campos, conseiller sportif, et Antero Henrique en charge des départs de nombreux joueurs indésirables. Si plusieurs d’entre eux ont quitté le club, la multiplication des prêts n’aurait pas plu à Luis Campos, qui attendait des ventes sèches afin de recruter.

Interrogé sur la relation entre lui, Campos et Henrique, Christophe Galtier a marqué un temps d’arrêt avant d’exploser de rire dans une scène pleine de sous-entendus.

L’entraîneur parisien a ensuite répondu à la question en marchant sur des œufs… mais sans citer le nom d’Antero Henrique. "Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Luis Campos, a-t-il rappelé ce vendredi en conférence de presse. Toutes les stratégies et les plans élaborés, on les a élaborés ensemble."

Avant cela, l’ancien technicien de Saint-Etienne, Lille et Nice avait déjà été invité à faire un bilan des mouvements parisiens. "Au niveau des départs, il y a eu quelques ventes et des joueurs prêtés et on savait que pour acheter, il fallait vendre, a-t-il lancé, comme un écho aux regrets évoqués un peu plus haut. A l’heure où on se parle, le mercato est fini, c’est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait avec qui on va travailler et le groupe qu’on a à disposition. Il faut vite tourner la page."

"Je n’ai pas à juger ce qu’il s’est passé au niveau des ventes"

Il s’est aussi refusé à donner son avis sur les ventes réalisées par le club, dossier dont Henrique était en charge. Sur 26 départs, seuls quatre joueurs ont été définitivement vendus (Kalimuendo, Kehrer, Areola et Bulka, pour un total entre 45 et 50 millions d’euros).

"Ça ne me concerne pas, a balayé Galtier. Avec le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) et Luis (Campos), on avait ciblé ce qu’on pensait souhaitable de modifier. J’avais été très direct avec les joueurs concernés sur leur avenir au sein du groupe et de l’équipe. Beaucoup de joueurs sont partis en prêt. Ce qui est important à mes yeux, c’est de travailler avec le groupe qu’on a voulu constituer. Il n’y a jamais de situation idéale. Je n’ai pas à évaluer, juger ce qu’il s’est passé au niveau des ventes."