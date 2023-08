PSG: les chiffres du transfert de Neymar à Al-Hilal

Le transfert de Neymar à Al-Hilal va rapporter au moins 90 millions d'euros au PSG. Pour le joueur, les gains potentiels montent jusqu'à 400 millions d'euros sur deux ans.

Il s'agit de la deuxième plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1. Neymar est officiellement un joueur d'Al-Hilal, comme l'avait annoncé RMC Sport. Le club saoudien et le Paris Saint-Germain ont officialisé le transfert ce mardi. L'indemnité a été négociée à 90 millions d'euros plus des bonus.

Pour Neymar, c'est aussi le jackpot. Le milieu offensif brésilien de 31 ans s'est engagé pour deux ans avec un salaire annuel de 150 millions d'euros, sans compter les primes qui peuvent faire monter le total à 200 millions d'euros.

En plus de ces potentiels 400 millions d'euros sur deux ans, Neymar pourra aussi bénéficier de l'argent qui découle de ses droits d'image.

Un show XXL pour sa présentation?

À en croire la presse britannique, Al-Hilal va mettre les petits plats dans les grands pour la présentation de la star, annoncée comme imminente. Un show XXL est prévu, en public dans le stade du club. L'événement pourrait coûter plusieurs millions d'euros.

Neymar s'ajoute à la liste des grandes stars, comme Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, qui ont décidé de rejoindre l'Arabie saoudite ces derniers mois. Et maintenant? Il se murmure que "Ney" essaie de convaincre Marco Verratti...