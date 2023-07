PSG: les éloges de Cher Ndour, futur joueur de Paris, pour Kylian Mbappé

Cher Ndour a pris la parole ce lundi pour juger le niveau de Kylian Mbappé avec lequel il pourrait jouer au Paris Saint-Germain lors de la saison 2023-2024. Le jeune milieu italien est déjà impressionné par le niveau de l'attaquant français.

Cher Ndour a déjà tout compris. Pas encore officialisé, le recrutement du milieu de 18 ans est bouclé par le club francilien qui va le signer après la fin de son contrat au Benfica. Malgré les incertitudes entourant l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, il attend avec impatience de pouvoir jouer avec lui sous le maillot parisien. Interrogé ce lundi par la Gazzetta dello Sport, l'espoir transalpin n'a pas tari d'éloges pour la star tricolore.

"C’est le plus fort du monde dans le football récent, parmi les très rares qui font la différence, a estimé Cher Ndour au sujet de celui qui devrait bientôt être son partenaire. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui se montrent mais il n’y a pas de débat, il est à un autre nveau."

Ndour fier d'être comparé à Pogba

Passé par le centre de formation de l'Atalanta puis révélé du côté de Lisbonne, Cher Ndour va franchir un nouveau pallier avec son arrivée au PSG. L'occasion pour lui de se faire connaître du public français et, peut-être, de mériter le surnom de "nouveau Pogba" dont certains supporters italiens l'ont déjà affublé. Une comparaison qui ne pose pas de problème au principal intéressé.

"Cette comparaison? Je la prends comme une fierté et une motivation pour m'améliorer, a encore estimé le jeune espoir italien. On parle de l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, je vais tout faire pour essayer d'atteindre son niveau et peut-être un jour faire encore mieux."

Et le futur joueur du PSG de préciser: "Dans mon registre, c'est vrai qu'on joue de la même manière. Mais celui qui me rend fou c'est Luka Modric, regardez ce qu'il fait, il a l'air d'avoir 25 ans."