Mercato: Mbappé sera "au Real à 99% en 2024" et possiblement dès cet été, selon la presse espagnole

Un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid serait "plus proche que jamais", selon un journaliste de l’émission espagnole El Chiringuito, selon laquelle les Merengue auraient préparé 250 millions d’euros.

Kylian Mbappé (24 ans) jouera au Real Madrid "à 99%". C’est le nouveau "bombazo" de l’émission espagnole El Chiringuito, particulièrement enflammée mardi soir sur le cas de la star française. Edu Aguirre, journaliste suiveur du Real, estime même que l’international français n’a jamais "été aussi proche de Madrid" que lors de ses six dernières saisons à Paris. "Ce pourrait même être une question de jours", insiste-t-il en s’appuyant sur plusieurs échos venus du club espagnol.

Le Real aurait une enveloppe de 250 millions d'euros

Il se base d'abord sur l’ultimatum du PSG depuis la réception du courrier adressé par l’international français (70 sélections, 40 buts) pour signifier qu’il ne lèverait pas l’option pour une année supplémentaire à Paris. Remontés contre cette décision, les dirigeants parisiens ont ouvert la porte à un transfert du champion du monde dès cet été s’il ne prolonge pas, afin d’éviter un départ libre en 2024.

Aguirre cite Fayza Lamari comme "la personne clé" d’un possible transfert cet été. La mère et représentante de l’attaquant français serait ainsi le lien indirect entre les deux clubs. "Il n’y a aucun contact ente le PSG et le Real, assure le journaliste. Les contacts sont entre Fayza Lamari et le PSG et entre Fayza Lamari et le Real." Selon lui, le contact n’aurait d'ailleurs jamais été rompu entre le Real et la maman Mbappé.

Derrière ces affirmations fracassantes, deux possibilités s’ouvrent. Celle tout d’abord d’un transfert dès cet été avec une enveloppe de 250 millions préparée par le Real. Le montant comprendrait l’indemnité de transfert (évaluée entre 120 et 150 millions d’euros) mais aussi l’importante prime à la signature du champion du monde 2018.

Pour l’émission, une chose serait quasiment assurée: Mbappé sera à "99%" lié au Real en 2024. Cela pourrait aussi intervenir dès cet été même si les Merengues ne veulent pas céder à la panique. "La position (du Real) serait de dire: ‘s’il ne vient pas cette année, il viendra l’année prochaine. Si Paris nous demande trop, il viendra l’année prochain assurément ou si Mbappé et sa mère nous demandent une prime démesurée, il viendra l’année prochaine.’"