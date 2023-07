PSG: pourquoi ce 31 juillet est une date importante pour Mbappé

Ce lundi 31 juillet marque la date limite pour l'activation ou non, par Kylian Mbappé, de sa prolongation jusqu'en 2025 au PSG. L'attaquant n'a pas changé d'avis face à l'ultimatum du club parisien, qui s'attend à recevoir une offre "insultante" du Real Madrid.

C’est un ultimatum qui prend fin ce lundi à minuit. Celui fixé par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique. Le 5 juillet, le dirigeant qatari s’est montré très ferme concernant Kylian Mbappé, d’abord en public. "Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat", a prévenu Al-Khelaïfi dans les locaux du tout nouveau centre d'entraînement basé à Poissy. Dans la foulée, en coulisses, il s’est montré encore plus incisif devant une poignée de médias en précisant que l’attaquant "doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines! Et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte."

En fin de contrat à la fin de la saison 2023-2024, Mbappé a indiqué dans un courrier envoyé à Paris qu’il ne souhaite pas activer l’option de prolongation d’une saison. Un choix sur lequel il peut encore revenir jusqu’à ce 31 juillet. Si son silence persiste, cela signifie qu’il pourrait partir libre dans moins d’un an. Une situation qui ne passe toujours pas auprès de la direction parisienne.

Quel est l'intérêt sportif de Kylian Mbappé aujourd'hui ? – 24/07 9:12

Au club, on minimise l’importance de ce dernier jour du mois de juillet. Pour le PSG, Kylian Mbappé est officiellement en vente et cela depuis sa non-retenue pour la tournée d’été au Japon et en Corée du Sud il y a deux semaines. Les hautes sphères parisiennes restent aussi convaincues que son joueur a d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid, pour débarquer libre l’été prochain. Mais Mbappé a encore jusqu’à ce lundi soir pour exprimer s’il veut prolonger ou non son contrat avec le champion de France.

Pour l’heure, selon nos informations, aucune discussion à ce sujet n’a eu lieu avec Nasser Al-Khelaïfi. Dans le courrier de réponse du PSG, révélé par RMC Sport, les dirigeants proposaient un rendez-vous à leur fer de lance. Mais ce dernier n’a jamais répondu. D’après le club, une proposition d’une clause d’engagement de vente l’été prochain lui aurait été soumise mais Mbappé a refusé.

La position du président parisien reste aussi inchangée: si quelqu’un dit publiquement (et aussi en privé) qu’il ne partira pas gratuitement, l’affaire est bouclée. Paris a tenu à vérifier que cela a bien été prononcé publiquement par sa star. Selon le club, des propos de ce type auraient été tenus à huit reprises. D’autres sources expliquent que le champion du monde, voyant la tournure du mercato l’été dernier, a demandé à s’en aller alors que des clubs, dont liverpool, étaient prêts à payer pour s’attacher les services du français. Une volonté immédiatement repousée par le PSG alors que celui-ci venait de prolonger son contrat: de quoi expliquer l'agacement du Français, qui ne souhaite pas étendre son bail?

Le PSG se prépare à une offre "extrêmement basse et insultante" du Real

Le pessimisme reste donc de mise. Paris se prépare même à recevoir une offre "extrêmement basse et insultante", de dernière minute, venant du Real Madrid. Un moyen pour le club espagnol de montrer qu’il a tenté de s’attacher les services du joyau parisien, mais que les dirigeants ont bloqué la vente. Malgré les rumeurs, la possibilité FC Barcelone n’a jamais été une option jusqu’ici. Un agent bien implanté au PSG essaye de jouer les entremetteurs entre le PSG et le FC Barcelone mais aucun des deux clubs ne croit à cette possibilité. Barcelone n’a pas les moyens de l’acheter au prix demandé par le club de la capitale et le joueur n’a jamais caché son intention d’évoluer à Madrid.

Kylian Mbappé en repos à Monaco, 30 juillet 2023 © Instagram Mbappé

De son côté, Kylian Mbappé n’a jamais changé son discours depuis la remise des Trophées UNFP le 28 mai dernier. Il sera là cette saison, pour honorer son contrat, et il sera très content. Le numéro 7 parisien s’est d’ailleurs montré très assidu pendant l’ensemble de la préparation avec le "loft" qui rassemble les joueurs jugés indésirables. Ses multiples arrêts pour signer des autographes et prendre des photos n’ont pas manqués d’agacer une partie de la direction parisienne. Reste à savoir si, cette saison, il acceptera d’être encore mis de côté, quitte à s’asseoir sur le banc de touche avec un temps de jeu réduit. De quoi accentuer un peu plus le bras de fer avec son club. Mais sacrifier cette saison pourrait s’avérer compliqué, alors que l’Euro 2024 et les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas.

L’accueil des Ultras au moment de la reprise du championnat, à partir du 12 août, sera aussi à surveiller de près. Pour l’heure le Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters parisiens, attend de voir comment évolue ce dossier avant de se positionner. Plusieurs sources expliquent que cela est dû à la phase actuelle où d’un côté le club veut montrer ses muscles et de l’autre Mbappé indique qu’il ne lâchera pas. La liste des 25 joueurs inscrits pour participer à la Ligue des champions sera aussi très surveillée. Si Paris maintient sa position ferme, ira-t-il jusqu’à ne pas noter le nom de Kylian Mbappé? Selon nos informations, le PSG n’a pas encore pris de décision. Réponse le 4 septembre prochain.