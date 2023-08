PSG-Lorient: en tribune avec Dembélé, détour par le vestiaire, image avec Campos, la drôle de soirée de Mbappé

Absent du groupe parisien pour la réception de Lorient samedi soir en Ligue 1 (0-0), Kylian Mbappé était tout de même au Parc des Princes, où il a pénétré dans les vestiaires, été aperçu avec Luis Campos puis assisté à la rencontre en compagnie de ses proches et d'Ousmane Dembélé, la dernière recrue du PSG.

Le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1, samedi soir contre Lorient (0-0), était l'occasion de revoir Kylian Mbappé en public. Comme indiqué plus tôt dans la journée par RMC Sport, l'attaquant français était présent au Parc des Princes pour assister à la rencontre en tribunes, alors que son bras de fer avec le PSG, à un an de la fin de son contrat, se poursuit.

Une volonté d'apaisement?

Peu de temps avant le coup d'envoi, Mbappé a accédé au vestiaire du Paris Saint-Germain, où se trouvaient ses coéquipiers et où il a passé une dizaine de minutes. A la sortie, il était accompagné de Luis Campos, le directeur sportif parisien. Le capitaine des Bleus a ensuite rejoint les tribunes, d'où il a observé la rencontre. Faut-il y voir une volonté d'apaiser la situation même si, sur le fond, rien n'a changé et chacun camp sur ses positions?

Avec sa famille et Dembélé en tribunes

Le champion du monde était accompagné de ses proches: son frère Ethan Mbappé, qui a disputé plusieurs rencontres avec l'équipe première lors de la pré-saison du Paris Saint-Germain, ses parents Wilfrid Mbappé et Fayza Lamari, mais aussi Ousmane Dembélé, son ami, officiellement un joueur du PSG depuis aujourd'hui et dont Kylian Mbappé a d'ailleurs salué l'arrivée sur les réseaux sociaux.

Conscient qu'il était une attraction même en tribunes, le numéro 7 du PSG a pris soin de cacher sa bouche quand il s'adressait à Ousmane Dembélé, juste à côté de lui. A trois semaines de la fin du marché des transferts (qui fermera le 1er septembre), son avenir reste une question en suspens, aussi bien pour lui que pour son club.

Enrique insiste et aimerait qu'il joue

Mais la situation, pour le moment, reste donc bloquée. La dernière réunion entre "KM7" et les dirigeants parisiens, mardi, a abouti à une impasse: le joueur ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain cet été et souhaite partir libre dans un an, mais le club lui a indiqué que sans une prolongation, il ne jouerait plus avec Paris. Le statu quo se poursuit même si son entraîneur, Luis Enrique, insiste et aimerait vraiment le faire jouer.