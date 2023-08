PSG: Luis Fernandez optimiste pour une prolongation de Mbappé

Luis Fernandez a réagi ce mardi à la situation compliquée de Kylian Mbappé lors du mercato estival au Paris Saint-Germain. L'ancien joueur (1978-1986) et entraineur emblématique (1994-1996 puis 2000-2003) du club francilien a en revanche soutenu l'exclusion de l'attaquant parisien cet été.

Partira, partira pas? "Lui seul le sait." Ancien joueur de foot et entraîneur du Paris Saint-Germain, dont il n’a jamais cessé de parler depuis qu'il est devenu un homme de médias, Luis Fernandez est comme tout un chacun.

C'est à dire persuadé que Kylian Mbappé conserve la main en raison de sa situation contractuelle, et qu’en dépit d’un réchauffement des relations avec le PSG, rien ne peut être exclu d’ici à la fin du mercato tant ce dossier a déjà offert son lot de rebondissements.

Luis Fernandez: "Favorable à la décision du club de l’écarter"

L’ex-directeur du centre de formation du club de la capitale et actuel consultant pour la chaîne franco-qatarienne beIN Sports, Luis Fernandez a approuvé la démarche du Paris Saint-Germain d’exclure Mbappé du groupe de Luis Enrique cet été, pour avoir refusé de prolonger son contrat qui arrive à terme en juin 2024.

"J’étais favorable à la décision du club de l’écarter, car il faut respecter les entités qui vous paient, les contrats signés et les supporters qui sont derrière toi, confie-t-il à Marca. Mbappé doit prendre une décision concernant son avenir."

Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, qui l’a réintégré à son effectif professionnel sans en expliquer la raison, Mbappé n’a rien laissé filtrer de ses intentions.

"Je pense qu’il va continuer au PSG, mais il est difficile de prédire ce qui peut arriver, estime néanmoins Luis Fernandez. Il a toujours dit qu’il voulait aller au Real Madrid. Il lui sera difficile de le faire en tant que joueur libre, car le PSG a son mot à dire dans cette situation. Ils l’ont payé 180 millions, ils lui ont fait un super contrat, et ils ne veulent pas perdre le contact avec le joueur. Je pense qu’ils trouveront un accord pour que le PSG ne reparte pas bredouille à son départ."

Quand Fernandez préférait Nkunku et Maignan à Mbappé

L’ex-sociétaire du "carré magique" de l’équipe de France, qui a mené les Bleus au sacre à l’Euro en 1984 expliquait en juillet à L'Équipe pourquoi il avait choisi de ne pas citer Kylian Mbappé dans son vote pour le trophée France Football du joueur français de la saison, lui préférant Karim Benzema, Christopher Nkunku et Mike Maignan.

"Je ne me permettrais absolument pas de minimiser la valeur de Kylian. J'ai énormément de respect pour lui et de toute façon, il raflera encore énormément de trophées et d'honneurs individuels (...) Ma démarche ne consiste surtout pas à dévaloriser Kylian, mais à avoir un regard différent, avait expliqué la légende francilienne. J'ai voulu valoriser d'autres joueurs. On parle énormément de Mbappé, à juste titre. Ce n'est pas contre lui, mais je veux qu'on parle aussi de ces garçons-là."