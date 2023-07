Mercato: "Le PSG a le droit de vouloir se faire respecter", Luis Fernandez juge le dossier Mbappé

Luis Fernandez a livré son sentiment sur le feuilleton du mercato estival autour de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain. L’ancien joueur, capitaine et entraîneur emblématique du club francilien comprend la fermeté des dirigeants mais refuse de porter un jugement sur l’attaquant français et ses choix de carrière.

Libre en juin 2024, Kylian Mbappé refuse pour le moment de prolonger son contrat avec le PSG. Après un ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi, le club francilien a exclu l’attaquant de 24 ans pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Poussé vers la sortie lors du mercato, sauf en cas de prolongation, le buteur a reçu une offre XXL d’Al-Hilal mais a repoussé l’offre saoudienne. Au centre de l’attention, le champion du monde 2018 semble engagé dans un bras de fer avec sa direction. Une situation tout sauf illogique pour Luis Fernandez.

"Moi personnellement, je serai toujours admiratif du joueur. Sur un terrain, il me donne du plaisir. Maintenant, il ne souhaite pas prolonger son contrat. Le club est en droit de prendre les devants pour l’empêcher de partir libre et de l’écarter pour se préparer sans lui s’ils estiment qu’il va s’en aller, a estimé l’ancien entraîneur du PSG ce jeudi auprès du journal Le Parisien. Le club s’est investi financièrement et sportivement, le joueur doit aussi avoir une certaine correction."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Kévin Diaz sur Mbappé : "Ce serait catastrophique pour son image de partir à Al-Hilal" – 24/07 13:42

"Mbappé a effectivement à prendre une décision"

Lors de ses passages sur le banc du PSG, entre 1994 et 1996 puis en 2000-2003, Luis Fernandez a également dû gérer de forts caractères et l’ego de stars comme Ronaldinho. L’ancien technicien francilien a rappelé que les dirigeants avaient à cœur de défendre leur club.

"Le PSG a le droit de vouloir se faire respecter, a aussi estimé l’ancien joueur de l’équipe de France reconverti comme consultant. Mais encore une fois, c’est un cas où on ne connaît pas tout ce qui a été programmé, dicté, signé."

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Non sans oublier de rappeler qu’il ne lui appartenait pas de juger l’attitude ou le comportement de Kylian Mbappé, Luis Fernandez a demandé à la star du PSG de s’exprimer clairement sur son avenir. Avant l’arrivée de l’Arabie saoudite dans ce feuilleton, l’attaquant avait pourtant assuré vouloir aller au bout de son contrat à Paris et donc rester au club pour la saison 2023-2024.

"Il a effectivement à prendre une décision: rester ou partir, a encore indiqué Luis Fernandez. S’il souhaite rester au PSG, qu’il le dise. S’il souhaite partir, pareil."