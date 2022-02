PSG: pour Rothen "c’est une évidence", Mbappé doit être le patron de l'attaque parisienne

Dans son émission ce mercredi sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Encore une fois bluffé par la prestation de Kylian Mbappé, il estime que les autres attaquants doivent tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions.



Pour lui, la question ne se pose même pas tant la réponse semble évidente. Encore une fois bluffé par la prestation réussie mardi soir par Kylian Mbappé face au Real Madrid (1-0), en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Jérôme Rothen est convaincu que le champion du monde doit être "le patron" de l’attaque parisienne. Même s'il a 23 ans, et même s'il arrive en fin de contrat.

>> Les podcasts de "Rothen s'enflamme"

"Je suis très content de son match. On savait qu’il serait au rendez-vous. C’est un match incroyable de sa part, il a fait gagner son équipe encore une fois, il est hallucinant. Quand je le vois faire de tels gestes… On n’a pas fait le même sport. C’est sensationnel. Il a aidé par le collectif qui a été bien meilleur que d’habitude. Est-ce qu’il doit être le patron de l’attaque plus que Messi et Neymar ? C’est une évidence. Qu’il soit au Real Madrid ou au PSG la saison prochaine, il aura une importance folle", a souligné le membre de la Dream Team RMC Sport.

"Mbappé propose des choses incroyables"

Selon lui, le natif de Bondy est "tellement au-dessus des autres qu’il y a automatiquement une dépendance Mbappé". Comme contre Rennes quatre jours plus tôt en championnat (1-0), le numéro 7 parisien a surgi au bout du suspense pour offrir la victoire aux siens, et un avantage important trois semaines avant le match retour en Espagne (9 mars sur RMC Sport). Mais Rothen n’a pas seulement retenu son but décisif : "Il est toujours en mouvement, il propose des choses incroyables."

Un contraste saisissant avec Lionel Messi, qui a encore déçu au Parc des Princes en ratant notamment un penalty en seconde période. Alors l’Argentin doit-il lui aussi se mettre au service de son jeune compère d’attaque ? "C’est une évidence, a commenté Rothen. Neymar aussi a eu des années magnifiques. Et je ne parle même pas de Messi et de ses sept Ballons d’or. Aujourd’hui ils sont rentrés dans le rang par rapport au talent de Mbappé. Ils sont capables de l’accepter. Ils ne le diront pas en public. Mais si le PSG veut gagner la Ligue des champions, il faudra se mettre au service de Mbappé."