PSG: Mbappé en dit plus sur sa relation amicale avec Macron

Dans un entretien accordé à Paris Match, Kylian Mbappé parle des liens qu’il entretient avec Emmanuel Macron. Les deux hommes échangent régulièrement. Et l’attaquant du PSG se dit flatté par l’intérêt que porte le chef de l’État à sa carrière.

Le rapprochement s’est fait sous la pluie de Moscou. Un soir de juillet 2018. Lorsque Kylian Mbappé a soulevé la Coupe du monde du haut de ses 18 ans, sous le regard ravi d’Emmanuel Macron, venu soutenir les Bleus en Russie. Depuis cette soirée magique, les deux hommes entretiennent un contact régulier. La proximité entre l’Élysée et le Parc des Princes (8 km) leur permet même de se côtoyer physiquement, dès que leurs agendas le permettent. C’est que l’attaquant du PSG explique dans un entretien publié ce jeudi par Paris Match.

A la question "vous arrive-t-il de voir fréquemment Emmanuel Macron?", Mbappé répond: "Oui, de temps en temps. Il me félicite pour mes prestations." La star de l’équipe de France se réjouit d’ailleurs de pouvoir discuter en privé avec le chef de l’État, grand amateur de football: "C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu’il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club."

"Je n’ai jamais manqué aucune élection"

Interrogé sur son intention d’aller voter lors de la prochaine élection présidentielle, au printemps 2022, le buteur (qui fêtera lundi son 23e anniversaire) se montre très clair. "Je suis un citoyen comme tout le monde et je n’ai jamais manqué aucune élection", assure le champion du monde. En se gardant bien de préciser sa préférence politique.

Lors de cette interview, Mbappé glisse également quelques mots sur ses envies pour le futur, alors que son contrat à Paris prendra fin à l’issue de la saison. Et que le Real Madrid est plus que jamais à l’affût pour le récupérer librement. "Les liens humains sont bien plus passionnants (que l'argent), assure le surdoué de Bondy. Même des moins bonnes rencontres, j'ai tiré des leçons utiles. C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si c'est important, parce qu'on a des familles à mettre à l'abri. J'ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes..."