PSG: Mbappé assure n’avoir "jamais demandé un seul joueur" à Leonardo et Al-Khelaïfi

Lors de son passage en conférence de presse ce dimanche avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir au PSG. L’attaquant de 22 ans n’a pas répondu clairement à ce sujet, mais il a démenti avoir des exigences par rapport aux futures recrues du club.

Il savait que ce thème allait être abordé. Forcément. Et il avait soigneusement préparé sa défense. Alors qu’il n’a toujours pas annoncé ses intentions, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir au PSG, ce dimanche, lors d’une conférence de presse avec les Bleus. "Ça ne m’intéresse pas, je suis là pour parler de l’équipe de France", a balayé l’attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale.

Il y a tout de même un thème lié à Paris que le champion du monde 2018 a bien voulu aborder, à deux jours de l’entrée en lice des Bleus à l’Euro face à l’Allemagne (mardi 21h à Munich). Pour faire une mise au point. Il s’agit de ses exigences supposées concernant le mercato du PSG. Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a récemment rappelé que le natif de Bondy ne pouvait pas décider du recrutement. Pas plus qu'un autre joueur. "Je vais répondre, comme ça, ça va être très clair. Et c’est la seule chose à laquelle je vais répondre à propos du Paris Saint-Germain", a lâché Mbappé, très ferme.

"Je suis un simple joueur de foot"

"Je n’ai jamais demandé un seul joueur au président, ni à Leonardo, ni à n’importe qui au club. Je n’ai même jamais conseillé, a-t-il assuré. Je pense que je suis un simple joueur de foot. Et je dois me contenter de ce que je fais sur le terrain. Malgré tout ce qu’on peut dire, le président pourra répondre et Leonardo aussi, je n’ai jamais demandé un seul joueur au Paris Saint-Germain."