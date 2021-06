Une danse pour Macron, un duel Giroud-Benzema au karting… les promesses des Bleus s’ils gagnent l’Euro

A deux jours de leur entrée en lice à l’Euro, mardi soir face à l’Allemagne, certains joueurs de l’équipe de France, interrogés dimanche par Téléfoot, ont fait quelques promesses en cas de triomphe, le 11 juillet à Wembley. Et rien que pour voir Emmanuel Macron danser ou Benzema et Giroud s’affronter au karting, on a déjà envie que les joueurs de Didier Deschamps glanent le 3e Euro de l’histoire du foot français.

C’est encore le temps des rêves. Et des paris fous. Si l’Euro a débuté depuis deux jours, l’équipe de France, elle, n’entrera en lice que mardi soir, face à l’Allemagne, à Munich. Championne du monde en titre, finaliste du dernier championnat d’Europe, elle est la grande favorite pour la victoire finale, le 11 juillet à Wembley. A l’heure d’afficher leurs ambitions pour la compétition, certains joueurs de Didier Deschamps osent aussi faire quelques promesses en cas de nouveau sacre européen. Certains, mais pas tous.

Kanté et Hernandez esquivent les paris

Dimanche, dans l’émission Téléfoot, on a vu des Bleus botter en touche lorsqu’il leur a été demandé ce qu’ils feront en cas de victoire finale. N’Golo Kanté a ainsi répondu en rigolant: "Pas de pari fou… On ne sait jamais, ça peut arriver". Malin, NG. Pas très audacieux non plus, Lucas Hernandez. "Si on va en finale et qu’on la gagne, je vous laisserai choisir un petit truc à faire", a-t-il dit à Frédéric Calenge, le journaliste de TF1, lequel lui a suggéré un tatouage Téléfoot. "Après l’Euro, on en parlera", a répondu poliment le joueur du Bayern.

Macron a promis une danse à Pogba

Du côté de Thomas Lemar, on n’esquive pas les paris mais on mise sur des valeurs sûres. "Je vais faire comme à la Coupe du monde, une petite teinture sur les pointes", glisse le champion du monde de l'Atlético de Madrid. Benjamin Pavard, lui, est dans le partage. "On va boire une bouteille de Champagne ensemble", lâche le défenseur au journaliste de TF1. Symp,a mais on préfère le pari de Paul Pogba, visiblement déjà bien engagé. "Faire danser le président de la République. Si on gagne, il me l’a promis", sourit la Pioche, qui a rencontré, comme tous ses partenaires, Emmanuel Macron jeudi à Clairefontaine.

Benzema accepte l'invitation de Giroud pour une course de karting

En attendant (espérant) de voir le déhanché du chef de l’Etat, la plus belle des promesses est sans aucun doute celle d’Olivier Giroud. "J’invite Karim à faire un tour de circuit karting", annonce l’attaquant de Chelsea, amusé par sa rivalité avec Benzema et la punchline du buteur madrilène lorsqu’il était écarté des Bleus ("On ne confond pas la F1 et le karting"). Présent en plateau juste après le reportage, l’ancien Lyonnais a été invité à se prononcer sur l’invitation d’Olivier Giroud. "Une course de karting? S'il veut oui", a répondu Benzema. Sans déborder d'enthousiasme non plus.