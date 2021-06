PSG: Mbappé cherche "le meilleur endroit" pour lui

Dans un entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé explique qu’il n’a pas encore tranché sur son avenir, qui pourrait s’écrire loin de Paris, alors que le Real Madrid est à l’affût pour le prodige de Bondy.

C’est le dossier le plus chaud de ce marché des transferts estival. Kylian Mbappé ne sait toujours pas lui-même où il jouera la saison prochaine, à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a affiché un discours de fermeté jusqu’à maintenant, mais c’est bien Kylian Mbappé qui semble être en position de force dans ce dossier, qui pourrait être amené à durer. Comme il a déjà pu le faire dans un passé récent, Kylian Mbappé a accordé un entretien à France Football dans lequel il assure se sentir bien à Paris, tout en ne sachant pas s’il va y rester.

"Je ne suis pas fou"

L’attaquant parisien s’interroge sur ses choix. "Je n'ai pas forcément besoin d'aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider", a-t-il confié. Le temps de la réflexion n’est donc pas terminé.

Et on ne devrait pas en apprendre davantage avant la fin de l’Euro, qui débute pour la France le mardi 15 juin, face à l’Allemagne. "Je suis dans un endroit où je me plais, je me sens bien, a-t-il ajouté. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse." Si sa réponse définitive pourrait tarder à venir, Mbappé n’a pas l’intention de mettre le club en difficulté.

"Je ne suis pas fou. Je sais bien qu’un projet avec ou sans moi, ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club, a reconnu le champion du monde. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traître. Être un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe. "

"J'aime ça, être dans la lumière"

Annoncé comme recrue potentielle du Real Madrid, Kylian Mbappé a demandé des garanties sportives à son club, qui a en partie répondu aux exigences de son joueur avec l’arrivée du milieu de terrain Georginio Wijnaldum, alors que d’autres recrues de premier plan (Donnarumma, Hakimi...) sont attendues à des postes clés.

Avec un contrat qui se termine en juin 2022, deux options s’offrent à Kylian Mbappé cet été. L’attaquant parisien peut être transféré moyennant finance, car le Paris Saint-Germain ne prendra sans doute pas le risque de voir son actif le plus important le quitter libre dans un an, ou prolonger avec le Paris Saint-Germain, si le projet parisien est en accord avec ses ambitions.

"Il faut comprendre une chose: cette décision ne m'impacte pas. Ce n'est pas un poids. Je dirais presque que ça me sert, a expliqué l'intéressé. Encore un peu plus que d'habitude, je me retrouve sous le feu des projecteurs dans l'attente de ma décision. Et moi j'aime ça, être dans la lumière. Pendant toute la journée, on parle de ma décision, mais, le jour du match, moi j'ai envie de te rappeler que je suis footballeur professionnel et t'obliger à parler de mon foot plutôt que de mon avenir."