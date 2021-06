"Neymar m’a dit qu’il voulait finir sa carrière au PSG", affirme Al-Khelaïfi

Alors qu’il a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Neymar aurait exprimé son désir de terminer sa carrière dans le club de la capitale assure ce lundi son président, Nasser Al-Khelaïfi.

Serein Nasser Al-Khelaïfi. En tout cas avec Neymar. S’il doit encore gérer le cas Mbappé, dont le contrat expire dans un an, le président du PSG a bouclé il y a un mois la prolongation de la star brésilienne. Après de longs mois de négociation, "Ney" a prolongé son bail avec le PSG jusqu’en 2025. "Franchement, cela n’a pas été compliqué de trouver un accord avec Neymar, avoue ce lundi le président parisien dans un entretien à L’Equipe. Je reste convaincu que c’est un des meilleurs joueurs du monde. Si cela a mis autant de temps, c’est à cause de la crise sanitaire qui a contrarié les discussions. Je n’ai jamais eu le moindre doute qu’il prolongerait."

Une petite pique au Barça

On n’est pas obligé de le croire tant le Barça lui a fait la cour. Souvenons-nous aussi que le Brésilien avait fait le forcing pour retourner chez les Blaugrana à l’été 2018 et surtout en 2019. Al-Khelaïfi reconnaît que le club catalan, qu’il ne cite pas, a essayé jusqu’au bout de faire revenir son ancien joueur. "Evidemment, on a décliné. Je crois que ce club a quelques problèmes économiques, mais ce ne sont pas nos affaires", réagit le dirigeant qatari.

Le feuilleton Barça refermé, Al-Khelaïfi ne pense qu’à l’avenir. Et s’agissant de Neymar, il voit beaucoup plus loin que 2025. "Neymar croit en notre projet, il aime le club, la ville, les supporters. Il est totalement investi, il veut encore gagner beaucoup de trophées ici. Je suis fier de la relation qu’on a construite, il m’a dit qu’il voulait finir sa carrière au PSG." En 2025, l’attaquant de la Seleçao aura 33 ans. Il se sera passé beaucoup de choses d’ici-là…