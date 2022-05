Equipe de France: "Je ne suis pas fermé", Le Graët tend la main à Mbappé dans l'affaire des droits à l'image

Dans les colonnes de l'Equipe ce mardi, Noël Le Graët a réagi à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Heureux de voir le prodige rester en Ligue 1, le patron de la FFF dédramatise la situation aussi dans l'affaire des droits à l'image en équipe de France.

La saison de Kylian Mbappé n'est pas encore terminée. Après l'annonce de sa prolongation avec le PSG, le joueur de 23 ans va retrouver l'équipe de France ces prochains jours, pour quatre matchs de Ligue des Nations. Lors de sa conférence de presse pour expliquer son choix de rester au PSG, l'attaquant est revenu sur l'affaire des droits d'image avec les Bleus.

"Avant ce mois de mars, il n'y avait pas un article. Après, tout le monde savait... 'Il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça... Il y a un problème avec lui, il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France'. Le président aussi, a parlé. J'ai entendu, a lancé le joueur de 23 ans. Mais il n'y a pas de problème. On va régler ce problème (sic) rapidement, avec intelligence et respect."

"Il n'y a pas de conflit", pour Le Graët

Fin mars, Kylian Mbappé avait refusé de participer à une opération avec les partenaires de la FFF, pour protester contre la gestion des droits à l'image en équipe de France. Après les nouvelles déclarations de Mbappé, le président de la Fédération Noël Le Graët a répondu ce mardi dans les colonnes de l'Equipe: "Avec lui, il n'y a jamais eu de problèmes. Ni avec le groupe équipe de France. Aucun. J'ai pour lui une estime humaine et sportive, a confié le patron de la FFF. Je l'adore et je pense qu'il me me rend bien. Il n'y a pas de conflit. L'estime fédérale est exceptionnelle. J'ai fait une réunion avec les salariés, vendredi. Tout le monde me parlait de Kylian."

Une réunion pourrait avoir lieu avec les joueurs à l'issue du dernier match de la saison des hommes de Didier Deschamps, le 13 juin prochain. "S'il y a des choses à changer, on prendra le temps de réunir les cadres, dont il fera partie, a promis Le Graët. Et s'il y a des petites choses à changer, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas fermé." Ces derniers jours, le président de la FFF menaçait pourtant de ne verser aucune prime au joueur s'il refusait de se soumettre aux règles en vigueur.

Par ailleurs, Noël Le Graët, qui n'hésitait pas ces derniers mois à militer publiquement pour que Mbappé prolonge au PSG, est désormais un homme heureux. "Quel bonheur. S'il avait quitté Paris, j'aurais été très malheureux, a déclaré le dirigeant. Je suis fier qu'il soit resté. C'est une vraie joie qu'il poursuive sa carrière en France."