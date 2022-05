Ballon d'or: Luis Suarez le donnerait à Benzema sur la saison

Invité de l'émission "El Larguero" sur les ondres de la Cadena SER, Luis Suarez a reconnu que Karim Benzema mérite cette saison le Ballon d'Or, même si Lionel Messi reste pour lui le "meilleur joueur du monde".

Karim Benzema a mis beaucoup de monde d'accord ces derniers mois. Autre référence au poste de numéro 9, Luis Suarez était l'invité ce lundi soir de l'émission "El Larguero" sur l'antenne de la Cadena SER. Le "Pistolero" a raconté notamment sa réaction lors du but marqué par le Français face à Chelsea, en quart de finale de Ligue des champions.

"Je me suis levé du canapé pour l'applaudir en tant que fan de football", a indiqué Suarez, à propos du premier but de la tête de Benzema lors de la victoire madrilène (3-1) à Stamford Bridge à l'aller. L'ancien buteur du Barça a reconnu aussi que son homologue français mérite le Ballon d'or cette saison. "Mais pour moi, ça sera toujours Messi parce que c'est le meilleur joueur du monde", a ajouté l'ami de l'actuel joueur du PSG.

Suarez veut rester en Europe

Luis Suarez reconnaît aussi que Robert Lewandowski et Mohamed Salah réalisent également une "grande année" et sont des concurrents pour le Ballon d'or, qui sera décerné cette année à l'issue de l'exercice en cours, en août prochain. La finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool pourrait donc avoir une incidence sur les votes. "Je suis un fan du Barça, de Liverpool, des équipes pour lesquelles j'ai joué... Mais en tant que fan de football, si Madrid gagne, alors ils gagnent, même si je préfère que Liverpool gagne", a répondu l'attaquant de l'Atlético de Madrid sur sa préférence.

Vainqueur de la Liga la saison dernière avec l'Atlético de Madrid, Luis Suarez a connu une année plus compliquée avec 13 réalisations en 45 matchs disputés. Son équipe a pris la troisième place du championnat, se qualifiant pour la prochaine Ligue des champions.

Luis Suarez n'aura néanmoins pas le loisir de poursuivre l'aventure sous les ordres de Diego Simeone. En fin de contrat, le joueur de 35 ans ne sera pas conservé. "J'aurais aimé prolonger", a répondu l'Uruguayen, qui n'a pas encore pris de décision sur son avenir. Une chose est sûre: il souhaite avoir du temps de jeu en vue de la Coupe du monde en fin d'année 2022 au Qatar. Le "Pistolero" donne également sa priorité à un club européen afin de rester en forme et compétitif dans la quête de cet objectif en sélection.