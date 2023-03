PSG: Messi a écarté une option pour son avenir, selon la presse espagnole

Selon Sport, Lionel Messi a décidé de ne pas poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. La presse avait fait état d'une offre colossale d'Al-Hilal pour l'attirer.

Toujours en discusion avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, alors que l'Inter Miami rêve de le recruter libre cet été, Lionel Messi (35 ans) aurait d'ores et déjà pris une décision pour son avenir. Mais elle ne concerne pas directement ces deux clubs. Selon une information relayée ce mardi par Sport en Espagne, le champion du monde argentin a décidé qu'il n'était pas question pour lui de signer en Arabie saoudite.

Une offre à 600 millions d'euros sur deux ans

Dernièrement, la presse espagnole avait fait état d'une offre de contrat mirobolante d'Al-Hilal pour attirer le septuple Ballon d'or: 600 millions d'euros sur deux ans. Lorsque ces chiffres avaient circulé, Jorge Messi, père et agent de la star, avait vite réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer une "fake news". À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo aurait signé pour 200 millions d'euros par an avec Al-Nassr jusqu'en 2025.

Le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami sont pour l'heure les deux seules pistes crédibles pour l'avenir de Lionel Messi. La presse catalane évoque régulièrement la possibilité d'un retour au FC Barcelone, mais les difficultés financières du club et les mauvaises relations entre lui, son entourage et le président Joan Laporta rendent l'hypothèse très improbable. Malgré tout, une rencontre avec Jorge Messi a eu lieu tout récemment en Catalogne.