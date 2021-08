Emery évoque un PSG "imbattable" avec Messi

Après la défaite de Villarreal en Supercoupe d'Europe mercredi contre Chelsea (1-1, 6 tab à 5), Unai Emery a glissé un mot à RMC Sport sur son ancien club, le PSG, et sur l'arrivée de Lionel Messi.

Une attaque sans nulle autre pareil. Difficile de rêver mieux que ce trio Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé dont dispose désormais le PSG, depuis la signature du sextuple Ballon d'or au club cette semaine. A tel point que si Paris, finaliste puis demi-finaliste sur les deux dernières éditions de la Ligue des champions, impressionnait déjà en Europe avant cela, c'est encore un cran au-dessus que le club semble désormais hissé.

Ancien entraîneur du PSG, Unai Emery évoque le statut d'épouvantail du club de la capitale française en Ligue des champions pour la campagne à venir. Après la défaite de son équipe Villarreal en Supercoupe d'Europe face à Chelsea (1-1, 6 tab à 5), le technicien basque parle d'ultime retouche à un effectif déjà impressionnant.

"La touche finale"

"Difficile de faire plus, juge Unai Emery au micro de RMC Sport. L'arrivée de Messi vient compléter une équipe pléthorique, comme c'est plus ou moins le cas depuis l'arrivée du Qatar au PSG. J'y ai exercé deux ans et j'ai toujours été reconnaissant envers le président et tout le monde avec qui j'ai travaillé là-bas. Mais maintenant, avec le recrutement de Messi, ils mettent la touche finale pour former une équipe imbattable."

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions aura lieu le 26 août prochain (18h, à suivre sur RMC Sport). Avec un trio d'attaque parisien aussi flamboyant sur le papier, nul doute que les adversaires du PSG voudront sans doute éviter de s'y frotter aussi tôt dans la compétition.