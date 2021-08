PSG: "Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, ça se sent", se réjouit Messi

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi était l'invité des journaux télévisés de TF1 et France 2 ce mercredi. L'occasion pour l'attaquant argentin de remercier les supporters parisiens pour leur accueil, mais d'expliquer aussi son envie de rejoindre un vestiaire où règne "la bonne ambiance".

Les fans de football vont désormais devoir s'y faire: Lionel Messi, passé professionnel en 2004 avec le FC Barcelone, son club formateur, est désormais un joueur du PSG. Son arrivée a été officialisée mardi par les dirigeants parisiens, qui l'ont présenté ce mercredi en conférence de presse. La star argentine a ensuite pris la parole à plusieurs reprises, dans divers médias.

A 34 ans, Lionel Messi a signé un contrat de deux ans avec le PSG, plus une année en option. Il retrouvera au sein du vestiaire plusieurs connaissances comme Neymar, son ancien coéquipier au Barça, mais aussi ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria. "J'ai des amis dans le vestiaire, il y a une très bonne ambiance, ça se sent, a estimé Messi dans son entretien ce mercredi à TF1. J'ai hâte de jouer avec Kylian et tous les autres joueurs. J'avais envie de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. C'est une chance."

"L'accueil des supporters a été dingue"

Après une carrière passée en Catalogne à Barcelone, Lionel Messi va désormais connaître un nouveau cadre. De quoi donner un nouvel élan à sa carrière. "Dès le premier jour, j'ai été très bien accueilli. Quand j'ai quitté Barcelone, je me suis demandé quelle équipe je devais choisir. J'ai pris en compte l'équipe, le club, et puis des raisons personnelles. Le choix a été relativement facile à faire, a expliqué Lionel Messi. Je suis déjà venu quelques fois à Paris avec ma famille. Je me suis promené comme un touriste lambda. J'ai hâte de voir ce que va donner la vie quotidienne à Paris. Je vais pouvoir apprécier cette vie parisienne."

Arrivé ce mardi à Paris pour signer son contrat, Lionel Messi a eu l'occasion d'établir un premier contact avec les supporters, venus très nombreux pour lui souhaiter la bienvenue. "La façon dont j'ai été accueilli ici a été impressionnante. Il y avait des gens partout, dans la rue, à l'aéroport, au stade, à l'hôpital, s'est enthousiasmé Messi sur France 2. L'accueil a été dingue. J'espère qu'on va profiter de tout cela tous ensemble, qu'on va vivre des moments inoubliables."