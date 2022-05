PSG: "Mon choix est quasiment fait", Mbappé va bientôt faire sa grande annonce sur son avenir

Elu meilleur joueur de Ligue 1 ce dimanche soir lors des Trophées UNFP, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé est ensuite monté sur scène pour un discours très attendu. Questionné sur le club avec lequel il jouera la saison prochaine, il a confié avoir "quasiment" fait son choix. Sans le dévoiler. Mais l'annonce devrait tomber avant le prochain rassemblement des Bleus, dans moins de deux semaines.

Le dénouement du feuilleton approche, mais celui-ci va se poursuivre. Encore un peu. Sans surprise, Kylian Mbappé a été élu ce dimanche soir meilleur joueur de la saison de Ligue 1 lors des Trophées UNFP. Mais c'est surtout son discours que le football français attendait. Et une éventuelle révélation sur son avenir, lui qui est en fin de contrat au PSG.

Questionné plusieurs fois sur le sujet, sous les yeux de Thierry Henry, l'attaquant de l'équipe de France - dans le viseur du Real Madrid depuis des années - a lâché une petite phrase très remarquée sur scène: "Mon choix est quasiment fait, oui", a-t-il reconnu. Sans dévoiler le choix en question.

Quelques instants plus tard en zone mixte, Mbappé a toutefois apporté une précision de taille, en indiquant qu'il communiquera sur son avenir... avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, prévu le 28 mai. Autrement dit: tout le monde sera fixé dans moins de deux semaines.

"Je veux participer à la cérémonie, pas chercher la gloire"

"J'ai fait cette erreur il y a trois ans de m'accaparer la cérémonie (quand il avait demandé plus de responsabilités, ndlr). Je veux participer à la cérémonie, pas chercher la gloire, s'est-il justifié sur scène. (...) On saura très rapidement, c'est quasiment terminé."

En attendant, l'ancien Monégasque est fier d'avoir été honoré par ses pairs, pour sa potentielle dernière saison dans le championnat de France. "C'est toujours un plaisir immense d'être ici. Toujours un honneur, c'est pour ça que j'ai insisté pour venir. Gagner une troisième fois d'affilée, c'est incroyable, a glissé Mbappé. Merci au PSG, à mes coéquipiers, au coach, à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. On est fiers de notre dixième titre. Cette année, plus que jamais, j'ai senti cette reconnaissance et cette admiration, merci à tous. Je continue mon histoire, je ne suis jamais rassasié."