PSG: Pochettino espère que Mbappé n'annoncera rien sur son avenir aux trophées UNFP

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de voir Kylian Mbappé annoncer quelque chose sur son avenir lors de la cérémonie des Trophées UNFP, dimanche, Mauricio Pochettino a dit espérer que son attaquant tienne sa langue, ou communique en faveur du PSG.

En mai 2019, au moment de recevoir son premier trophée de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé avait surpris l'audience. "Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus des responsabilités. J’espère que ce sera au PSG, ce sera avec plaisir. Ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet", avait lâché le Français.

Ce dimanche, il sera de nouveau présent à la cérémonie des Trophées UNFP, alors qu'une grande partie de l'effectif sera au Qatar pour un stage de deux jours. En conférence de presse, il a été demandé à Mauricio Pochettino s'il espérait (ou craignait) que Kylian Mbappé s'exprime sur son avenir à l'occasion de la remise des prix.

"S'il y a une communication, on espère qu'elle sera positive pour le club"

"C'est une question pour Kylian, mais j'espère que non, parce qu'on sera au Qatar, a répondu le coach argentin en souriant. Et dans tous les cas, s'il y a une communication, on espère qu'elle sera positive pour le club. Mais je ne crois pas. Et c'est une question pour lui."

Mbappé, actuel meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, est pressenti pour recevoir le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Ce serait son 3e, ce qui lui permettrait d'égaler le record de Zlatan Ibrahimovic.