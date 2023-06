Mercato: Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG, Campos lui a annoncé son départ

Le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Christophe Galtier et le lui a fait savoir par l'intermédiaire de Luis Campos.

Cette fois-ci, c’est bel et bien terminé. Christophe Galtier a été informé par Luis Campos qu’il était démis de ses fonctions d’entraîneur du Paris Saint-Germain après une saison dans la capitale. Ce qui n’était jusqu’ici arrivé à aucun de ses prédécesseurs. Si Galtier estimait en public "mériter de continuer" une deuxième saison au Paris Saint-Germain, le technicien français se faisait peu d’illusions sur son sort ces dernières semaines, à mesure que les informations l’annonçant partant se faisaient de plus en plus insistantes.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Galtier sera très attentif aux suites juridiques

Contesté par les supporters du Paris Saint-Germain, qui l'ont sifflé au Parc des Princes samedi, Christophe Galtier a tenté de se réfugier derrière le titre de champion de France décroché avec un point d’avance seulement sur le RC Lens. Mais à l’heure de faire le bilan, ce 11e trophée ne pèse pas bien lourd face aux dix défaites enregistrées en 2023, toutes compétitions confondues, et aux piteuses éliminations en huitièmes de finale de la Ligue des champions, face au Bayern Munich, et de Coupe de France, contre l’OM. Sur le plan personnel, Christophe Galtier a en plus connu une saison très mouvementée, des soupçons de racisme qui pèsent sur lui depuis son passage à Nice à l’affaire du char à voile qui a sérieusement écorné son image.

Christophe Galtier attend désormais la notification officielle de son employeur et reste très attentif à la suite juridique de son départ du PSG. De son côté, le club de la capitale devrait pouvoir accélérer sur le dossier de son successeur. Doha pense à un ticket associant Julian Nagelsmann et Thierry Henry. L’ancien entraîneur du Bayern Munich n’est pas seule à pouvoir prétendre à ce poste. Luis Enrique est lui aussi très apprécié, à l’instar de Thiago Motta qui figure en bonne place sur la short-list des dirigeants parisiens.