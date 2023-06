PSG: "Nous voulons qu'il reste", Marquinhos s'exprime sur l'avenir de Mbappé

Actuellement en sélection avec le Brésil, Marquinhos a réagi au feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Le capitaine parisien assure que son coéquipier est "heureux" à Paris.

"J'ai déjà répondu, j'ai dit que mon objectif était de continuer, de rester au club, c'est ma seule option pour le moment. Je suis prêt à revenir pour la reprise." Longuement questionné sur son avenir au PSG, Kylian Mbappé n'a pas cherché à botter en touche ce jeudi en conférence de presse.

Le capitaine des Bleus s’était déjà montré clair deux jours plus tôt sur ses réseaux sociaux. "Mensonges. En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux", avait-il écrit en écho aux rumeurs évoquant son envie de rejoindre le Real Madrid cet été. Des déclarations qui ont visiblement rassuré Marquinhos. Actuellement en sélection avec le Brésil, le capitaine du PSG s’est exprimé sur la situation de son coéquipier.

"Je le vois heureux"

"S'il veut rester, nous voulons aussi qu'il reste. C'est un génie, un pur talent, un leader pour le PSG, et il très important pour nous. Chaque été, on parle beaucoup de lui, mais c'est un joueur du PSG et il veut rester. On verra ce qui va se passer. Nous, les joueurs, nous voulons qu'il reste. Il est très important qu'il reste car nous avons des ambitions", a indiqué le défenseur central.

"Est-ce qu'il est heureux à Paris ? Oui, je le vois heureux. Ses statistiques, ses buts, ses performances sur le terrain le montrent. C'est un joueur qui fait beaucoup de choses au PSG et qui est important pour que l'équipe soit à un grand niveau. C'est un joueur important, qui fait bien les choses et qui a beaucoup progressé ces dernières années", a-t-il ajouté dans des propos rapportés par le média Globo.

Sous contrat avec le PSG jusqu'au terme de la saison prochaine, Mbappé a la possibilité d'activer une option pour une année supplémentaire, jusqu'au terme de la saison 2024-2025. Mais il a fait savoir via un courrier qu'il ne lèverait pas cette option, exposant le PSG au risque de le voir partir libre en juin 2024, sans récupérer d'indemnités de transfert.