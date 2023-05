PSG: la subtilité financière du nouveau contrat de Marquinhos

Fraîchement prolongé par le PSG, Marquinhos est désormais lié avec le club de la capitale jusqu'en 2028. Une partie de son salaire sera indexée sur le nombre de matchs joués, c’est la prime à la performance voulue par la direction sportive.

L'aventure de Marquinhos au PSG va se poursuivre jusqu’en 2028. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé la prolongation de contrat de son capitaine, arrivé en France à 19 ans. Une partie de son salaire sera indexée sur le nombre de matchs joués, c’est la prime à la performance voulue par la direction sportive. Tous les nouveaux contrats suivront ce schéma. C’est aussi le cas de celui signé par Marco Verratti qui a prolongé jusqu’en 2026 à la fin de l’année dernière.

26 titres avec Paris

Le défenseur brésilien, arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma, en est convaincu : "Nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir." En dix ans, "Marqui" a remporté 26 trophées: sept championnats de France (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022), six Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), six Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020) et huit Trophées des champions (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

"C'est déjà une très bonne nouvelle pour le club, pour l'entraîneur que je suis, pour les supporters. C'est un exemple. Il finit sa 10e saison, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, il est omniprésent depuis 10 ans. C'est un signal fort envoyé à tout le monde. C'est aussi, pour Marquinhos, une preuve de fiabilité sur ce qu'il peut être comme joueur, à la fois sur le terrain, mais aussi au quotidien", a réagi Christophe Galtier en conférence de presse.