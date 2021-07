PSG: Ollé-Nicolle nouvel entraîneur de l'équipe féminine

Le PSG a officialisé ce mardi la nomination de Didier Ollé-Nicolle (60 ans) au poste d’entraîneur principal de sa section féminine. Il remplace Olivier Echouafni, parti il y a quelques semaines sur un titre de champion de France.

Un champion de France après l'autre. Après le LOSC, qui a annoncé lundi l'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur son banc, c'est au tour du PSG féminin de nommer un nouvel entraîneur. Le club de la capitale a officialisé ce mardi la signature de Didier Ollé-Nicolle (60 ans) jusqu'en juin 2023.

"Je suis très heureux d’officialiser l’arrivée de Didier Ollé-Nicolle, a réagi dans un communiqué Ulrich Ramé, manager général de la section féminine du PSG. Il s’agit d’une étape fondamentale du nouveau cycle que nous allons entamer. Au-delà de sa grande expérience du football professionnel, sa vision et son ambition sont en parfaite adéquation avec celles du club. Il s’appuiera sur le travail de son prédécesseur, Olivier Echouafni, et sur la qualité de notre effectif pour nous permettre de nous maintenir au plus haut niveau français et européen au cours des prochaines saisons."

Un long CV, mais une première expérience à la tête d'une équipe féminine

Tout juste vainqueur de la D1 féminine, devant le rival lyonnais, le Paris Saint-Germain avait acté il y a quelques semaines le départ d'Echouafni, en fin de contrat après une aventure de trois ans.

Entraîneur depuis le début des années 90, Ollé-Nicolle a débuté sur le banc de Raon, avant de passer par Valenciennes, Nîmes, Châteauroux, Clermont - avec qui il a été champion de National en 2007 -, Nice, Neuchâtel, Apollon Limassol, USM Alger, Rouen, le Bénin, Colmar, Orléans, et dernièrement Le Mans. Ce sera en revanche sa toute première expérience à la tête d'une équipe féminine.