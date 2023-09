PSG: "On prend le joueur en otage", Rothen écoeuré par la fin du feuilleton Kolo Muani

Alors que le PSG butait sur la fermeté de Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani dans les dernières du mercato, Jérôme Rothen estime que le dossier a été très mal géré, notamment du côté allemand.

C’est assurément le feuilleton de la fin de l’été pour le PSG. Randal Kolo Muani entre Paris et Francfort. Désireux de rejoindre le club parisien, l’ancien attaquant du FC Nantes était dans la Capitale depuis jeudi pour tenter de signer son contrat avec son nouveau club. Problème, si Francfort et le PSG ont trouvé un accord de principe sur une offre de 90 millions d’euros bonus compris, l’opération n’était pas bouclée ce vendredi en fin de journée à quelques heures de la fermeture du marché des transferts.

>> Les dernières infos du mercato en direct

Rothen s'enflamme du 1er septembre – 18h/19h 47:38

"Tu ne peux pas forcer un joueur à rester"

"On nous explique que Francfort n'a pas trouvé le remplaçant. C'est du foutage de gueule, peste Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC. On prend le joueur en otage. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'il ne fallait pas que le joueur fasse grève ou qu'il parte sur Paris. Il s’est mis son entraîneur à dos. Vous imaginez s'il doit retourner là-bas, avec le discours que son entraîneur a eu ? "Le club est plus fort que n’importe quel joueur", ect… J'espère qu'ils vont trouver une solution. Tu ne peux pas forcer un joueur à rester." A 19h, le PSG voulait encore tenter sa chance sur ce dossier décidément très complexe.