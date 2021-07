PSG: où en est Sergio Ramos au niveau physique avant de signer ?

Sergio Ramos sera ce mardi à Paris pour passer sa visite médicale et devrait dans la foulée s'engager pour deux ans avec le PSG. Si l'état de santé de l'Espagnol, qui a manqué une trentaine de matchs cette saison avec le Real à cause de blessures, peut interroger, notre correspondant de l'autre côté des Pyrénées, Fred Hermel, assure qu'il est aujourd'hui en pleine forme.

Recruter un joueur de 35 ans suscite bien souvent de nombreuses interrogations. Mais celles-ci sont encore plus importantes quand le joueur en question a manqué une trentaine de matchs à cause de pépins physiques au cours des douze derniers mois. Pourtant, le PSG est sur le point de faire ce pari en enrôlant Sergio Ramos, libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le Real Madrid en juin.

Le défenseur espagnol sera à Paris ce mardi pour passer sa visite médicale avec le club de la capitale, pour lequel il devrait s'engager deux saisons. Si son palmarès (une Coupe du monde, deux Euros, quatre Ligue des champions, ...), ne soulève aucun débat, son état physique, lui, peut être source de préoccupations. Cette saison, l'ancien Merengue a passé plus de temps en tribunes que sur le terrain (21 rencontres jouées, 30 matchs manqués).

Absent de la liste espagnole pour l'Euro

Son manque de rythme a même poussé le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, à ne pas le convoquer pour l'Euro. De quoi inquiéter les supporters parisiens ? Absolument pas, pour Fred Hermel, correspondant RMC en Espagne. "Il n’était pas dans la liste des 24 alors que les médecins du Real ont dit aux médecins de la sélection espagnole qu’il n’y avait aucun problème", assurait-il dans l'After Foot il y a quelques jours.

Selon Fred Hermel, l'état de physique de l'international espagnol aux 180 sélections (et 23 buts) est bon. "Aujourd’hui, il est en pleine forme", promet Fred Hermel. "Il a fait des infiltrations et s’est fait opérer du ménisque. Ça a provoqué des compensations musculaires, car à partir du moment où tu as été opéré, tu ne poses plus le pied de la même manière. Après, il est revenu peut-être un peu trop vite car il voulait absolument jouer contre Chelsea (en demi-finales de la Ligue des champions). Il a eu une petite déchirure, rien de grave."

Il va arriver reposé

Mieux : selon notre correspondant, l'absence de Sergio Ramos dans la liste espagnole pour l'Euro serait même une excellente nouvelle pour le PSG. "Il y a un avantage énorme : c’est la première fois depuis extrêmement longtemps que Ramos a eu des vacances après une saison. Il va arriver au PSG après avoir eu plein de repos", défend Fred Hermel, qui ne manque pas de souligner l'implication et le sens du travail du défenseur espagnol. "Il sort toujours deux heures plus tard que les autres de l’entraînement, c’est un monstre de boulot, comme Cristiano." Une donnée essentielle pour relancer la machine après une saison tronquée par les blessures... et apporter au PSG toutes ses qualités.