PSG: Hakimi et Ramos attendus, le dossier Pogba toujours étudié

Alors que le PSG est sur le point de boucler les arrivées du Marocain Achraf Hakimi et de l'Espagnol Sergio Ramos, le mercato du club de la capitale est loin d'être terminé.

Après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans), le PSG s’apprête à annoncer d’autres recrues de très haut niveau. Si Gianluigi Donnarumma (22 ans) attend la fin de l’Euro, où il brille et dont il va jouer les demi-finales avec l’Italie, le latéral marocain Achraf Hakimi (22 ans) a pris l’avion ce lundi après-midi, direction Paris. L'international passera sa visite médicale mardi matin, avant de signer un contrat de cinq ans, contre un chèque de 60 millions d’euros pour l’Inter.

Ramos à Paris dans les prochaines heures

Comme annoncé par RMC Sport la semaine dernière, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le défenseur central Sergio Ramos pour un contrat de deux ans et potentiellement une année supplémentaire. L’Espagnol (35 ans), libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, est attendu dans les prochaines heures à Paris. Légende du club merengue, avec lequel il a triomphé à quatre reprises en Ligue des champions et cinq fois en Liga, Sergio Ramos avait officialisé son départ du Real à la mi-juin.

Le PSG surveille encore le cas Messi

Outre ces différents dossiers, sur le point d’être finalisés, le PSG étudie toujours les situations des milieux de terrain Eduardo Camavinga (Rennes, 18 ans) et Paul Pogba (Manchester United, 28 ans), qui n’ont plus qu’un an de contrat avec leurs clubs respectifs. Concernant Paul Pogba, des discussions ont lieu avec son entourage et le milieu de terrain des Bleus semble de plus en plus ouvert à l’idée de rejoindre Paris. Le PSG continue aussi de surveiller le cas de l'Argentin Lionel Messi (34 ans), officiellement libre depuis la fin de son engagement avec le Barça le 30 juin. Le club catalan espère toujours prolonger le génie, en ce moment-même engagé avec l'Argentine au sein de la Copa America, dont il va lui aussi disputer les demi-finales, contre la Colombie.