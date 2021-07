PSG: Sergio Ramos va passer sa visite médicale ce mardi

Sergio Ramos, libre de tout contrat, va passer sa visite médicale ce mardi à Paris. Il s'engagera dans la foulée pour deux saisons avec le club de la capitale.

Sergio Ramos au PSG, c'est imminent. Le défenseur central espagnol, libre de s'engager avec l'équipe de son choix depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid en juin, va passer sa visite médicale à Paris ce mardi. Le joueur de 35 ans, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, cinq fois champion d'Espagne, champion du monde et double champion d'Europe avec l'Espagne, s'engagera ensuite pour deux saisons avec le club de la capitale, avec potentiellement une troisième année en option.

Après l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le mercato du PSG devrait s'accélérer au niveau des officialisations dans les prochaines heures, puisque le latéral de l'Inter Achraf Hakimi a pris l'avion ce lundi après-midi et passera, lui aussi, sa visite médicale avec Paris ce mardi. L'international marocain va pour sa part signer un contrat de cinq ans et devrait s'engager contre un chèque de 60 millions d'euros.

Le mercato du PSG bat son plein

Le PSG est donc sur le point de finaliser deux gros dossiers, mais son mercato semble très loin d'être terminé. Leonardo et les dirigeants parisiens étudient toujours les situations des milieux de terrain français Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Rennes), qui n'ont plus qu'un an de contrat avec leurs clubs respectifs. Le vice-champion de France garde également toujours un oeil sur Lionel Messi, officiellement libre depuis le 30 juin.

Si ces dernières pistes sont encore hypothétiques, celle menant vers Gianluigi Donnarumma devrait bientôt être finalisée. Le gardien de l'AC Milan attend la fin de l'Euro, où il brille et jouera la demi-finale mardi avec l'Italie contre l'Espagne, avant d'annoncer son futur club.