PSG: Pochettino explique son silence sur la rumeur d'un retour à Tottenham

Quelques mois seulement après l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, la presse anglaise évoquait cet été un possible retour du technicien à Tottenham. La rumeur était-elle fondée? L'Argentin est revenu sur cet épisode dans une interview à France Bleu Paris.

L'avenir dira si Mauricio Pochettino restera jusqu'au bout de son contrat, en juin 2023, voire plus longtemps encore, mais voilà en tout cas l'entraîneur argentin reparti pour une saison avec le PSG. Avec un effectif renforcé, et des ambitions à revendre.

En fin de saison dernière, six mois seulement après son arrivée à Paris, le futur de l'entraîneur argentin avait pourtant semblé incertain. Plusieurs titres anglais, certains très sérieux, évoquaient un possible retour du technicien à Tottenham, club avec lequel il a passé cinq belles années entre 2014 et 2019.

Si le PSG s'est toujours montré confiant quant à sa capacité à conserver son coach, et si Leonardo avait fait en sorte de balayer publiquement les rumeurs fin mai, l'intéressé était lui resté très silencieux, et n'avait pas pris la peine de commenter le dossier. Pourquoi? C'est ce que Mauricio Pochettino a tenté d'expliquer ce mardi, dans une interview accordée à France Bleu Paris.

"Si d’autres clubs étaient intéressés, alors ils devaient se mettre en relation avec le PSG"

"Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de rumeurs dans le football, observe l'ancien défenseur. Je ne vais pas démentir toutes les rumeurs. J’étais sous contrat avec le PSG et si d’autres clubs étaient intéressés, alors ils devaient se mettre en relation avec le PSG."

Et de rassurer sur son investissement durant l'été: "Avec Leonardo et le président (Al-Khelaïfi), on a travaillé étroitement durant l’intersaison pour bâtir le meilleur effectif. J’étais très tranquille et je n’avais aucun intérêt à réagir aux rumeurs."

Comme il l'a fait en conférence de presse ce mardi, Pochettino est également revenu sur la sortie très commentée de Lionel Messi, dimanche soir face à l'OL (2-1) en championnat. "La responsabilité d’un entraineur, avec les informations dont il dispose, est de prendre les meilleures décisions pour l’équipe et pour le joueur, a-t-il désamorcé sur France Bleu. Leo est l’un des meilleurs joueurs du monde et de l’histoire, il n’y a aucun problème avec lui."