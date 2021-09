PSG: Pochettino explique comment intégrer Mbappé dans le jeu offensif avec Messi

Mauricio Pochettino a réclamé du temps pour parfaire les connexions entre Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui le mettent peu en lumière sur le front de l'attaque depuis l'arrivée de Lionel Messi.

Le Paris Saint-Germain est encore en rodage. Passeur décisif pour le but de la gagne face à Lyon (2-1) dimanche soir, Kylian Mbappé est à l’image de son équipe, à la recherche de la bonne carburation et des bonnes complémentarités. Peu utilisé dans la profondeur, le champion du monde s’est contenté d’un jeu en remise dans un rôle d’attaquant de pointe. Un registre qui n’est pas le sien, le Parisien préférant tirer profit de sa vitesse et de ses accélérations sur le côté gauche.

Mauricio Pochettino a bien procédé à quelques ajustements tactiques, lesquelles ont permis à son équipe de resserrer les lignes en récupérant le ballon très haut sur le terrain, notamment en début de match. Mais le club de la capitale souffre toujours des mêmes défauts au plan défensif. Parce que le système est exigeant pour les attaquants, aux états de forme disparates. Et qu’ils doivent encore apprendre à jouer ensemble pour certains d’entre eux.

"Je pense que cela prendra du temps"

"Nous devons créer ces liens au fil du temps, et à l’entraînement, a estimé Mauricio Pochettino. Notre animation était différente de ce que nous avons fait précédemment. Nous avons opté pour un 4-2-3-1, avec différentes références sur le terrain, notamment dans le domaine offensif. C’est pourquoi j’ai été si satisfait de la performance de l’équipe, surtout en première période. La circulation du ballon était très bonne en attaque. Nous nous sommes mis en position de marquer plusieurs fois."

"Nous étions très bien organisés sur le plan défensif, et nous avons récupéré le ballon très haut sur le terrain, a-t-il poursuivi. Nous travaillons maintenant sur la relation entre Leo Messi et Angel Di Maria ou Leo Messi et Neymar qui se connaissent bien, donc nous devons intégrer cela à Kylian Mbappé et à son jeu. Je pense que cela prendra du temps mais je suis très satisfait de la façon dont les joueurs ont joué contre Lyon."