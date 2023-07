PSG: Pochettino réagit aux rumeurs d'un hypothétique transfert de Mbappé à Chelsea

Mauricio Pochettino a profité d'une conférence de presse à Atlanta aux Etats-Unis pour réagir aux rumeurs entourant la situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Passé par le club francilien, l'entraîneur argentin de Chelsea s'est aussi prononcé mercredi sur la possibilité d'un recrutement de l'attaquant chez les Blues lors du mercato estival.

Et si Chelsea profitait des soucis entre Kylian Mbappé et le PSG pour s'offrir le gros coup du mercato estival? Un temps cité parmi les terres d'accueil potentielles de Neymar, le club londonien se retrouve cette fois associé à l'attaquant français alors que son avenir en Ligue 1 s'inscrit en pointillés. Libre en 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger et la direction francilienne souhaite le vendre pendant l'été. Présenté comme une destination possible du Français de 24 ans, Chelsea ne semble pourtant pas dans la course selon Mauricio Pochettino.

"J’ai travaillé avec Kylian Mbappé. Mais je ne peux pas parler, peut-être que toutes les choses dont vous (les journalistes) parlez c’est beaucoup trop de bruit, a estimé l'entraîneur argentin de Chelsea lors d'une conférence de presse organisée pendant la tournée américaine des Blues. C’est une situation très délicate, c’est une situation qu’ils doivent gérer: Paris avec Kylian et Kylian avec le Paris Saint-Germain."

Pochettino: "Notre réalité est différente"

A l'heure où le PSG a accepté une offre de 300 millions d'euros en provenance du club saoudien d'Al-Hilal pour sa star, les rumeurs s'emballent autour de Kylian Mbappé. Entre celles l'envoyant au Real Madrid en 2024 ou celles sur une signature en Premier League, personne ne reste indifférent à ce feuilleton du mercato. Sauf peut-être Mauricio Pochettino qui espère d'abord voir Paris régler le problème avec le buteur qu'il a entraîné entre 2021 et 2022 en L1.

"Mais de notre côté il n’y a rien à dire, nous travaillons dans notre réalité et notre réalité est différente. Et bien sûr qu’ils ont une réalité différente, a encore enchaîné l'ancien défenseur argentin au sujet de Kylian Mbappé. De mon côté, je n’ai rien à dire. Je ne peux que les soutenir et espérer qu’ils trouveront la meilleure solution pour les deux parties. Parce que le Paris Saint-Germain c’est un club que j’aime et que j’y ait été joueur et entraîneur."

Et Mauricio Pochettino: "Bien sûr avec Kylian nous avons créé une très bonne relation. J’ai beaucoup d’affection pour lui. J’espère qu’ils trouveront la meilleure solution pour les deux parties."