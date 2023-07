PSG : "Je ne peux pas parler de ça", Danilo évite le sujet Mbappé

À l'issue du match de préparation entre le PSG et Al Nassr ce mardi (0-0), Danilo a réagi à l'absence de Kylian Mbappé lors de la tournée au Japon. Et le défenseur portugais a préféré botter en touche en déclarant ne pas pouvoir parler de ça.

Kylian Mbappé est un sujet sensible au sein du PSG. Mis à l'écart du groupe pour la tournée au Japon - au grand dam de certains supporters locaux - l'attaquant français s'entraîne à Paris avec les lofteurs en raison d'un conflit qui l'oppose à sa direction. S'il a indiqué son intention de ne pas activer son année de contrat en option pour partir libre à l'été 2024, le capitaine des Bleus s'est fait reprendre de volée par le club, qui souhaite le prolonger. Face à son refus, le club de la capitale a employé les grands moyens: Mbappé est à vendre et Al-Hilal s'est même positionné avec une offre folle pour convaincre le champion du monde 2018 de rejoindre le championnat saoudien.

"Il n'est pas ici"

S'il est absent au Japon, Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, même si ses coéquipiers éludent gentiment les questions à son propos. Après Vitinha, Danilo a également botté en touche quelques minutes après le match nul du PSG face à Al-Nassr (0-0). "C’est un grand joueur mais il n’est pas ici. C’est la décision du club alors je ne peux pas parler de ça", a-t-il confié.

Ancien joueur de Paris (1992-1997) et présent à Osaka, Patrick Mboma espère lui que le match amical face au Havre il y a quelques jours n'était pas la dernière apparition du Français. "On sait qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain a décidé d'agir d'une certaine façon avec Kylian. On sait qu'il y a des attentes fortes, elles sont profondes. Espérons quand même vite trouver une issue parce que ça reste un joueur qu'on veut voir en rouge et bleu."