Mercato: Anne Hidalgo ne "comprend pas à quoi joue le PSG" avec Mbappé

Invitée de BFMTV et RMC ce mardi, Anne Hidalgo a réagi au conflit qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. La maire de Paris ne comprend pas l'attitude du club de la capitale à l'égard de son attaquant.

Le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé continue d'agiter la planète football. Et bien au-delà. En conflit avec ses dirigeants à propos de son avenir, l'international français est notamment courtisé en Arabie Saoudite. Le club d'Al-Hilal a d'ailleurs été autorisé par le PSG à discuter avec l'attaquant parisien après avoir accepté une offre de transfert de 300 millions d’euros, bonus inclus. Une deuxième offre qui faisait suite à une première offre verbale à 200 millions d’euros pour le transfert du capitaine des Bleus. Paris intensifie ainsi sa pression sur Mbappé.

Un comportement que "ne comprend pas" Anne Hidalgo. Invitée de BFMTV et RMC ce mardi, la maire de Paris a réagi au conflit qui oppose le club de la capitale à l'ancien Monégasque. "Je ne comprends pas à quoi joue le PSG. Kylian Mbappé, c’est le meilleur joueur du monde. J’avoue que je ne comprends rien. Kylian est un joueur extraordinaire, il faut le garder à Paris. Je crois que c’était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible. La question est de savoir à quoi joue le PSG", a-t-elle déclaré.

Une proposition qui fait beaucoup parler

Comme indiqué ces derniers jours par RMC Sport, le salaire proposé à Mbappé par Al-Hilal est de 200 millions d’euros par an pour un contrat de deux ans. L’offre d’Al-Hilal est la seule arrivée sur le bureau du PSG à ce jour. Deux clubs anglais, dont Chelsea, ont pris des renseignements.

La folle proposition d'Al-Hilal pour attirer le meilleur buteur du PSG a beaucoup fait sourire Giannis Antetokounmpo. Le joueur des Bucks de Milwaukee a proposé de remplacer le Français dans le Golfe, via une plaisanterie postée ce lundi sur les réseaux sociaux. Et le buteur du club francilien ne s'est pas fait prier pour lui répondre. "Al-Hilal vous pouvez me prendre, a publié la star NBA sur les réseaux sociaux. Je ressemble à Kylian Mbappé", a écrit le joueur grec sur Twitter. Sa blague a visiblement bien fait rire le principal intéressé, qui lui a répondu avec plusieurs émoticônes.