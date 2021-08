PSG: Ramos a proposé d'héberger Messi et sa famille à Paris

Selon le quotidien espagnol El Pais, Sergio Ramos aurait proposé à Lionel Messi et sa famille de les héberger chez lui, le temps pour la "Pulga", son nouveau coéquipier au PSG, de trouver une maison à Paris. La star argentine et son clan ont finalement préféré l'hôtel.

Il y a quelques mois, Sergio Ramos se disait disposé à prêter sa maison "si nécessaire" à Lionel Messi en cas de transfert, assez improbable, de l'Argentin au Real Madrid. Finalement, l'ancien capitaine du Barça et celui du club merengue porteront cette saison le maillot du PSG, alors que les deux joueurs ont signé pour deux années avec la formation parisienne.

Il faut reconnaître, néanmoins, que Sergio Ramos a de la suite dans les idées. Comme le révèle El Pais ce mercredi, le défenseur espagnol a formulé cette fois sa proposition, de manière concrète pour l'arrivée de Lionel Messi. "Si tu préfères avec ta famille être dans une maison plutôt que dans un hôtel, vous pouvez rester dans la mienne", a ainsi déclaré Ramos au clan Messi selon les propos cités par le quotidien espagnol.

Messi loge au Royal Monceau en attendant

"Sergio admire et respecte beaucoup Leo, confie un membre du club à El Pais. Avant, la situation était ce qu'elle était, maintenant il va le défendre comme l'un des siens." "Nous, Madridistas, avons eu à souffrir de Leo dans ses meilleures années. Ne pas avoir Messi contre nous serait un grand bonheur. Il t'aide à gagner et à obtenir plus de succès", déclarait publiquement Sergio Ramos dans un entretien sur Twitch en mars dernier, à l'époque où il était encore un joueur du Real Madrid.

Les deux hommes se retrouveront cette année au PSG, après de longues années à s'affronter en Liga. Formé au Barça, Lionel Messi avait passé toute sa carrière jusqu'ici en Catalogne, depuis son passage chez les professionnels en 2004. Sergio Ramos avait lui rejoint le Real Madrid en 2005, devenant progressivement le leader emblématique de l'équipe.

Ce mardi, Lionel Messi a séjourné finalement au Royal Monceau, un célèbre hôtel parisien. La direction du PSG aiderait désormais le joueur dans ses démarches pour lui permettre d'acheter rapidement une maison à Paris. La star cherche aussi une école pour ses trois enfants, qui ont grandi jusqu'ici en Catalogne.