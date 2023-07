PSG: Riolo pointe "une campagne de communication pour enfoncer Mbappé"

En juin prochain, Kylian Mbappé arrivera au bout de son contrat avec le PSG. Durant la conférence de presse pour présenter le nouveau coach Luis Enrique, le président Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir qu’un départ libre n’était pas une option. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a partagé ses interrogations sur la communication offensive du PSG pour mettre la pression sur le joueur.

Un peu plus d’un an après le feuilleton de la prolongation ou non de Kylian Mbappé au PSG, l’histoire se répète. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant a fait savoir aux dirigeants, via une lettre, son intention de ne pas prolonger. Un coup dur pour le club qui risque de voir son joueur phare partir gratuitement à la fin de la saison prochaine.

Durant la présentation du nouveau coach Luis Enrique, le président Nasser Al-Khelaïfi a haussé le ton en faisant savoir que le champion du monde 2018 lui a promis de ne pas partir gratuitement, et qu’il doit signer un nouveau contrat s’il ne veut pas partir durant ce mercato.

Au micro de "l'After Foot", Daniel Riolo a partagé vendredi ses interrogations à propos de cette communication offensive: "On entre dans une campagne de communication de la part du PSG pour enfoncer Mbappé. (Concernant la lettre), c’est en mode 'il avait dit ça, regardez c’est un menteur', pour faire en sorte que les supporters lui en veuillent."

"Les belles paroles c’est bien, mais ça donne quoi le concret ?"

S’il ne conteste pas la position des dirigeants dans ce dossier, Riolo ne voit pas où cette stratégie peut "les mener": "Soit ils (les dirigeants) décident fermement "écoute, soit tu prolonges, soit tu restes sur le banc ou en tribune' et j’ai beaucoup de mal à croire à cette version. Sinon, je ne vois pas où cette tentative de communication plus ou moins habile peut les mener."

Comme indiqué par RMC Sport, le PSG est convaincu que Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid une arrivée libre l’an prochain. Malgré cette impression, les Parisiens espèrent toujours convaincre le meilleur buteur de la Ligue 1 de prolonger. De son côté, Riolo souhaite voir des actes plutôt que des menaces: "Les belles paroles c’est bien, mais ça donne quoi le concret ? Qu’est-ce qui va se passer ? Vous enfoncez Mbappé pour lui faire perdre la face et qu'il vienne dire qu’il prolonge. Si c’est le cas très bien, mais s’il ne veut pas, qu’est-ce qui va se passer ?"