Mercato: le PSG est certain que Kylian Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid

Quel sera l'épilogue du feuilleton Kylian Mbappé au PSG? Sous contrat jusqu'en 2024, l'attaquant français refuse d'activer l'option qui le prolongerait jusqu'en 2025 et entend partir libre à la fin de son bail l'an prochain. Le club parisien, qui lui a fixé un ultimatum, est persuadé que le champion du monde 2018 a déjà un accord avec le Real Madrid pour une arrivée en 2024.

Le Paris Saint-Germain est convaincu que Kylian Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid pour son arrivée libre l’an prochain. Un "deal" aurait déjà été passé directement avec le président Florentino Perez.

Le club de la capitale juge que la situation n'est pas définitive et on espère encore pouvoir le faire changer d'avis. Le PSG va tout faire pour que son joyaux soit convaincu que son avenir s'écrit encore dans la capitale.

Jackpot en vue, et pour Mbappé, et pour le Real?

Mais si cette opération se réalise, cela serait un véritable jackpot pour Mbappé et Madrid. Les Merengue ne seront plus obligés de mettre 200 millions d'euros sur le table. Le club espagnol pourrait répondre financièrement aux attentes de sa nouvelle recrue avec des primes (notamment à la signature) et un contrat "satisfaisant". Surtout que l'attaquant touchera l'intégralité de ses salaires et primes de sa dernière année.