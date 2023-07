Mercato: selon la presse anglaise, la destination favorite de Mbappé en Premier League serait… Arsenal

Arsenal serait la destination privilégiée par Kylian Mbappé en cas de départ en Premier League, rapporte The Independent. Si aucun contact n’a eu lieu entre les deux parties, l’attaquant du PSG apprécierait le jeu déployé par Mikel Arteta et les Gunners.

Quel club pourrait accueillir Kylian Mbappé en cas de départ du Paris Saint-Germain ? Alors que l’avenir de l’attaquant français est de plus en plus incertain, notamment depuis l’ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaïfi, plusieurs destinations ont été évoquées. En dehors de l’inévitable Real Madrid, immense favori pour potentiellement recruter Mbappé, Liverpool et Chelsea ont régulièrement été cités.

Pourtant, les Reds et les Blues ne seraient pas la destination favorite de Mbappé en Premier League. Selon The Independent, le champion du monde 2018 privilégierait un départ pour Arsenal si jamais il devait opter pour le championnat anglais.

Dans les pas de Thierry Henry ?

Le média britannique insiste sur le fait qu’aucun contact n’a pas pour l’instant eu lieu entre les Gunners, Mbappé et le PSG. Mais l’ancien Monégasque apprécierait tout particulièrement l’évolution de la formation dirigée par Mikel Arteta et verrait d’un bon oeil l’opportunité d’aider le club londonien à décrocher le titre en Premier League, qui lui échappe depuis 2004.

Venir à Arsenal serait également le moyen de suivre les traces d’un certain Thierry Henry, pour qui Mbappé n’a jamais caché son admiration. Le champion du monde 1998, qui a porté les couleurs des Gunners entre 1999 et 2007 puis en 2012, est le meilleur buteur de l’histoire du club londonien (228 buts).

Alors que Mbappé refuse pour l’instant de prolonger à la fin de la saison 2023-2024, Nasser Al-Khelaïfi a haussé le ton mercredi en marge de la présensation de Luis Enrique sur le banc du PSG: soit l’attaquant prolonge, soit il est mis sur le marché des transferts afin d’éviter qu’il ne parte libre dans un an. "Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines ! Et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte", a lancé le président parisien.