PSG: Verratti, Marquinhos et Pochettino font passer leurs messages à Mbappé

Après le doublé de Kylian Mbappé à Reims (2-0), ses coéquipiers Marquinhos et Marco Verratti et son entraîneur Mauricio Pochettino ont réagi aux rumeurs sur son départ. Ils espèrent tous qu’il restera au PSG pour la saison actuelle.

Kylian Mbappé sera-t-il encore parisien mardi soir, au moment de la fermeture du marché des transferts? "Comment on peut savoir?, a rétorqué Marquinhos au micro de Prime Video, après la victoire 2-0 face à Reims ce dimanche. On n’essaie même pas de lui demander. Il a ses objectifs. Nous, on veut vraiment qu’il reste. Il a montré aujourd’hui à quel point il était important pour nous."

"Avec sa personnalité, sa qualité, c’est sûr que s’il reste, il va beaucoup nous aider cette saison, a ajouté le capitaine du PSG. Mais on le laisse lui et nos dirigeants régler cette question du mieux possible. Nous, on veut qu’il reste."

"C’est un cadeau de l’avoir", pour Pochettino

Même son de cloche du côté de Marco Verratti. "Bien sûr qu’on aime jouer avec les plus forts et Kylian a montré que c’est un grand attaquant. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on découvre Kylian, a souligné l’Italien pour Prime Video. C’est un phénomène, tout le monde attend beaucoup de lui. Parfois, on attend qu’il rate un match pour lui tomber dessus mais nous on le connaît, on est très contents de lui."

Mauricio Pochettino, lui, a répété ce qu’il exprime depuis plusieurs jours. "Kylian est notre joueur. Vous savez que le monde du football est rempli de rumeurs. Mais notre président et notre directeur sportif ont été très clairs, il est ici. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est un cadeau de l’avoir." Le dossier sera clos d’ici 48 heures.