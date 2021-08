Mercato: Pochettino pense que Mbappé va rester au PSG cette saison

Avant la rencontre face à Brest, ce vendredi en Ligue 1 (21h), Mauricio Pochettino s’est montré confiant en conférence de presse concernant l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Les rumeurs envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid devraient se poursuivre jusqu’au 31 août et la clôture du mercato. Voire même après. Marca a encore fait ce jeudi sa Une sur l’attaquant français du PSG. Interrogé à ce sujet, ce jeudi conférence de presse, le Mauricio Pochettino a cependant tempéré et affiché sa confiance concernant l’avenir de son numéro 7.

"Sa situation n’a pas changé, a expliqué le coach parisien. Kylian est notre joueur et je ne le vois pas ne pas être là pour cette saison. Beaucoup de choses se disent, et on sait par expérience qu’il y a du vrai et du faux. Il y a même beaucoup de faux." Dans ce dossier, le champion du monde 2018 n’a toujours pas éclairci son avenir à un an de la fin de son contrat.

Kylian est heureux avec nous"

Pochettino se veut pourtant serein. "Le club sait ce qu’il fait et ce qu’il va faire, a-t-il souligné. Kylian est tranquille, il s’entraîne et prépare le match de demain." Un journaliste espagnol a évoqué auprès de l’entraîneur argentin l’information qui circule dans certains médias espagnols, à savoir que Mbappé lui-même aurait annoncé à ses coéquipiers qu’il allait rester au PSG, avant de demander une confirmation à Pochettino.

"Je ne suis pas dans le groupe de joueurs, a rétorqué le coach parisien pour justifier son incapacité à répondre. Mes conversations avec Kylian sont au sujet du football, à propos de ce qu’il faudra faire lors du match de demain à Brest. Mais il est clair qu’il a encore un an de contrat, s’il ne renouvelle pas, et qu’il est donc un joueur du PSG. Nous sommes très heureux avec lui et compte tenu de ce qu’il me montre, lui aussi est heureux avec nous."