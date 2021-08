Ligue 1: un doublé de Mbappé et les premières minutes de Messi, soirée rêvée pour le PSG à Reims

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a battu le Stade de Reims (2-0) dans un match marqué par les premières minutes de Lionel Messi sous le maillot parisien.

Kylian Mbappé a fait le boulot sur le terrain malgré les rumeurs qui l’envoient au Real Madrid, dans un match face à Reims où les yeux étaient encore plus braqués sur Lionel Messi, sorti du banc pour disputer ses premières minutes avec le PSG. On en oublierait presque que Neymar, Marquinhos et Paredes ont eux aussi retrouvé le terrain pour la première fois depuis la Copa America, et que le club de la capitale s’est imposé 2-0 pour reprendre la tête de la Ligue 1 avant la trêve.

Il n’aura fallu attendre que la deuxième situation dangereuse de Kylian Mbappé pour que le Français ouvre le score. Quelques minutes après une frappe non cadrée, le n°7 du PSG a placé une jolie tête sur un centre parfait d’Angel Di Maria. De quoi mettre les Parisiens dans le bon sens et poser leur jeu tranquillement, privant le Stade de Reims de ballon pendant plus de vingt minutes.

Le doublé pour Mbappé, l'attention autour de Messi

Mais Paris a eu du mal à se procurer d’autres grosses occasions et s’est même fait quelques frayeurs avant la pause. Un centre dangereux de Kebbal capté par Navas et une frappe de Cassama tout proche d’accrocher le cadre ont fait frissonner le stade Auguste-Delaune. Des avertissements qui n’ont pas vraiment fait sursauter le Paris Saint-Germain, un peu trop inoffensif et qui a vacillé en début de deuxième période.

Après une perte de balle évitable de Georginio Wijnaldum, les Rémois ont trouvé Touré au centre, dont la tête d’abord repoussée par Navas a terminé dans les pieds de Munetsi, présent pour conclure. Après une délibération interminable du VAR, le but a été annulé et Paris a cette fois réagi. Cinq minutes plus tard, sous les yeux d’un Lionel Messi à l’échauffement, Hakimi est parti en contre avant d’offrir un caviar de centre à Mbappé pour le doublé.

La suite de la rencontre, pour les 25 dernières minutes, a tourné autour de l’Argentin, entré en jeu à la place de Neymar. Ses premiers ballons ont semblé scruté y compris par ses propres coéquipiers. Kylian Mbappé a tenté de le trouver par tous les moyens, sans toujours privilégier la meilleure option. En gestion, le Paris Saint-Germain est allé au bout de cette rencontre sans forcer, en conservant son avantage de deux buts et en espérant voir prochainement Messi, Neymar et Mbappé combiner sous le même maillot.