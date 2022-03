Mercato en direct: Coman explique les raisons de son départ du PSG

Le mercato estival débutera dans environ trois mois et d'ici-là les clubs européens s'activement pour dénicher le joueur capable de leur apporter un plus. Les récentes déconvenues européennes de certains gros pourraient également influer sur l'avenir immédiate de plusieurs stars en fin de contrat comme Kylian Mbappé, Paulo Dybala ou encore Paul Pogba. Retrouvez toutes les infos et rumeurs de transfert dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Manchester United garde un oeil sur Bounou En fin de contrat dans 18 mois avec Manchester United, David De Gea pourrait voir arriver un concurrent au poste de gardien de but. Selon le Mirror, les Red Devils s'intéressent à Yassine Bounou, le portier du FC Séville, qui est l'un des meilleurs gardiens de Liga. Sous contrat jusqu'en 2024, l'international marocain coûte près de 25 millions de livres (30 millions d'euros) mais son club voudrait le prolonger. En cas d'arrivée, ce serait un coup dur pour David De Gea, non retenu avec l'Espagne pour la prochaine trêve internationale.



Coman explique son départ du PSG Invité du Canal Football Club, Kingsley Coman a expliqué les raisons de son départ du PSG, à l'été 2014, pour s'engager avec la Juventus. "Ce n'était pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Cette situation, je ne pouvais pas l'avoir au PSG. J'avais demandé un prêt qui n'avait pas été accepté et c'est par la suite que j'ai pris cette décision. Ce qui est difficile dans la situation du PSG, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite. Avec le développement des jeunes, on n'a pas de résultats tout de suite, il faut attendre trois ou quatre ans. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette patience-là." >> Plus d'infos ici



Leeds: 71 millions d'euros pour Kalvin Phillips ? A 26 ans, Kalvin Phillips peut être à un tournant de sa carrière. Très convoité, le joueur de Leeds pourrait quitter les Peacocks cet été. Selon le Times, Aston Villa aurait proposé 71 millions d'euros pour l'international anglais, en fin de contrat en 2024. Newcastle est également intéressé pour attirer le milieu dans ses rangs.



Bonjour à tous A trois mois de l'ouverture du mercato estival, l'avenir de nombreux joueurs est en suspens. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé au PSG. En difficulté après l'élimination en Ligue des champions, le club de la capitale devrait être un acteur majeur de la prochaine fenêtre de transferts. D'autres joueurs, comme Paulo Dybala, Paul Pogba ou Erling Haaland vont également jouer gros cet été. Suivez toutes les dernières infos mercato dans ce direct commenté.