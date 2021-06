PSG: accord total, Wijnaldum va signer jusqu’en 2024

Le PSG a trouvé un accord total avec le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans). Libre cet été, l’ex-milieu de Liverpool va s’engager pour les trois prochaines saisons avec le club de la capitale.

Le PSG tient sa première recrue de l’été. Et c’est un gros coup qu’il s’apprête à réaliser, avec la venue de Georginio Wijnaldum, l’un des piliers du Liverpool de Jürgen Klopp, depuis son arrivée en 2016, dans un secteur de jeu où les joueurs de cette dimension lui faisaient défaut. Un accord total a été trouvé avec l’international néerlandais, qui arrive libre de tout contrat et va s’engager pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2024, avec le Paris Saint-Germain.

Pour accepter de prolonger son bail au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réclamait des signaux forts de la part de son club, en termes d’ambition sportive. Celui-ci en est un, très clairement. Un joli coup financier, pour commencer, le club n’ayant pas à verser d’indemnité de transfert pour ce joueur, mais surtout un très bon coup sur le plan sportif, avec ce milieu d’envergure. Un joueur dont le professionnalisme et la fiabilité ne sont plus à démontrer.

Un profil qui manquait à Paris

Un joueur qui saura s’adapter au système de jeu des Parisiens, c’est certain, d’autant que Mauricio Pochettino souhaitait déjà en faire son joueur du temps où il était l’entraîneur de Tottenham. Dans un secteur de jeu défaillant, où la plupart des titulaires ont montré des limites rédhibitoires au très haut niveau, Wijnaldum débarque en ayant connu la victoire en Premier League et en Ligue des champions, ce qui devrait lui donner une certaine assise au sein du vestiaire parisien.

Sur le plan tactique et technique, Wijnaldum est un joueur capable de répéter les efforts à haute intensité sur la durée, de couvrir une très large partie du terrain pour défendre, récupérer le ballon et se projeter ensuite dans le camp adverse. Si son profil peut rappeler à certains égards celui du Sénégalais Idrissa Gueye, la palette technique de Wijnaldum semble plus élargie, avec cette capacité en plus à débloquer des situations à l’approche de la surface adverse, par un but ou une passe.

Son expérience et son statut de leader en club comme en sélection, dont il est le capitaine, et avec laquelle il prépare l’Euro (11 juin-11 juillet), viendront renforcer un groupe qui manque parfois de personnalité sur le terrain. L’arrivée de Georginio Wijnaldum devrait en appeler d’autres dans les prochaines semaines, alors que le latéral Achraf Hakimi est pressenti pour renforcer le couloir droit, mais cette première signature à venir donne le ton d’un été qui s’annonce très chaud à Paris.